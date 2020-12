El exministro de Exteriores y eurodiputado del PP José Manuel García-Margallo ha destacado en Liarla Pardo que "distinguiría muy claramente entre lo que son los chats, que son unas conversaciones privadas que están llenas de disparates" y que coincide "con la ministra de Defensa en que hay que investigarlo", y lo que son las cartas de los militares al rey, en las que, según ha dicho, "coincide en muchas cosas que dicen".

"Otra cosa es que me parezca oportuno o no y otra cosa es que me parezca legal o no y aquí quiero hacer una apreciación importante y es que estamos en un estado de derecho donde lo que se aplica es la ley y lo que la ley dice es que los militares no pueden emitir opiniones políticas porque tienen que ser independientes, pero una vez que pasan a la reserva recuperan los derechos y libertades del resto, como la libertad de expresión", ha defendido el eurodiputado.

En este sentido, Margallo ha señalado que los militares que firmaron el manifiesto "pretenden manifestarle al rey una preocupación que es perfectamente legítima. "En mi opinión, estamos en un proceso de cambio de régimen que se traduce en convertir la España constitucional de una nación con autonomías en una España plurinacional y eso no lo digo no, lo dice Unidas Podemos y la gran mayoría de partidos que apoyaron la moción de censura", ha expresado el exministro, quien ha añadido que lo que le "preocupa es que esto se pueda aprovechar para la difamación de las Fuerzas Armadas".