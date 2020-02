El cómico Manu Sánchez habla con Cristina Pardo en Liarla Pardo en pleno Carnaval de Cádiz. Sánchez defiende que esta festividad es "el único oasis de libertad que queda en España a día de hoy".

"Libros, programas de televisión, de radio... todos tienen detrás una dirección editorial, alguien que revisa el contenido... en el Carnaval de Cádiz, pasa lo contrario. Se abre el telón y, sin saber nadie qué es lo que va a suceder, todos los focos están puestos hacia el escenario", explica el humorista.

Sánchez cree que lo que hay defender del Carnaval de Cádiz es "la absoluta libertad" que cree que goza: "No importa a quién moleste, hay que defenderlo con coplas y con mucha guasa". Cree que los "poderes fácticos" son los grandes señalados en las chirigotas de cada año.

Ortega Lara ha sido uno de los protagonistas de una de las chirigotas. Manu Sánchez aplaudió esta letra a través de sus redes sociales, siendo criticado por Vox. El cómico defiende la libertad de expresión de estas chirigotas.

"¿Que no te gusta una película? No vayas a verla. ¿Que no te gusta un libro? No lo compres. De ahí a querer prohibirlo... No, esto no hay que prohibirlo, y eso es lo que les jo** a muchos. La libertad no va para defenderla cuando a ti te gusta algo, tú defiendes la libertad de verdad cuando defiendes que se puedan decir y hacer cosas que a ti no te gustan", explica.

Sánchez afirma que ha recibido mensajes amenazantes en sus redes sociales después de defender el mensaje de esta chirigota. "Entiendo que son tan buena gente que dicen esto porque están en contra del terrorismo", bromea.