Quique San Francisco, humorista y actor, ha sido preguntado por su opinión sobre ciertos políticos que están teniendo un peso relevante en la gestión de la pandemia de coronavirus. También ha criticado duramente al conjunto de los diputados: "Es una corrala".

Sobre el presidente del Gobierno, ha dicho que no puede juzgar si lo hace bien o mal, y que es probable que no pueda hacer más de lo que ya hace. También ha confesado que no se "fía" de Fernando Simón ni de nadie, porque cada vez que ve una noticia "no corresponde con la realidad".

De Pablo Iglesias ha preferido no hablar, pero de Isabel Díaz Ayuso ha dicho que le cae bien, "lo que no sé es qué va a poder hacer esta mujer", ha reconocido. "Es esperanzador que diga que no se puede cerrar todo, pero igual no tiene razón", ha añadido.

En general, del Congreso de los Diputados ha considerado que "es una corrala". "Tener un Congreso, en vez de para solucionar cosas para que uno le diga al otro lo mal que ha hecho una cosa. A mi como español me gustaría verles discutir para solucionar las cosas", ha explicado.

Por ello, dice, tiene la impresión de que "tenemos unos políticos a los que les obsesiona aferrarse al poder, no tienen mucho amor a su país sino amor a sus intereses y eso es peligroso".

También cree que entre ellos "hay una ausencia de empatía absoluta, viven en otra orbita". "Deberían cobrar conciencia y poder subsistir ante este desastre de una manera mucho mejor", ha añadido, indicando que "es desolador ver cómo están a hostias todo el día".

Además, ha señalado que las perspectivas económicas que vienen son terribles. "El arreglo de esto va a ser a largo plazo. Es un estado de guerra pero con un enemigo que no sabes cómo afrontarlo y como luchar con él, es un enemigo impresionante".