Antonio Resines se ha mostrado crítico en Liarla Pardo con la gestión de la pandemia del COVID-19. "Sigo sin saber por qué esto no está controlado, no lo entiendo francamente. Yo he pasado dos cuarentenas y a mí no me ha llamado ni dios. No está controlado porque no hay medios. Me parece lamentable", ha manifestado el actor.

"En Cantabria nos llamó un rastreador, pero en Madrid nada", ha criticado Resines, al tiempo que ha contado que "en un rodaje hubo un positivo en uno de los actores" y a él no le llamó nadie pese a ser "persona de riesgo".

En lo referente a las broncas en el Congreso, el actor ha afirmado que "hay un problema gravísimo". "Poneros de acuerdo. Si esto es muy sencillo, sentaros de verdad a ver qué se hace, cómo se hace y cómo se para este disparate", ha reclamado Antonio Resines, quien ha criticado "los cristos que se montan en el Congreso". "Me parece un disparate. Un poquito de educación, por favor", ha pedido.

Olvidémonos de verdad de las ideologías en este momento"

En la misma línea, Resines ha pedido a los partidos "que se pongan de acuerdo". "Yo no lo veo tan complicado. Olvidémonos de verdad de las ideologías en este momento. Ya luego hablamos de si es mejor ser de izquierdas o derechas, pero ahora mismo hay un problema terrorífico", ha recordado.

El Gobierno tiene la obligación de cubrir a todo el mundo, coño"

Por otro lado, ha pedido al Gobierno que "pongan el dinero encima de la mesa" para cubrir la falta de ingresos en varios sectores, y ha puesto como ejemplo la hostelería. "El Gobierno tiene la obligación de cubrir a todo el mundo, coño, para eso está ahí", ha manifestado.