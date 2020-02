Miquel Iceta ha valorado positivamente la reunión entre Pedro Sánchez y Quim torra: "Se ha visto que existe una posibilidad de establecer un diálogo que permita superar un problema". Así se ha expresado en una entrevista concedida a Liarla Pardo el primer secretari del PSC, que ha criticado la gestión de la situación de Cataluña que hizo el Gobierno de Mariano Rajoy.

"Cuando gobernaba el PP no había diálogo y hubo una declaración de independencia y un referéndum ilegal", ha destacado Iceta, que ha añadido: "Ahora hemos pasado página y se ha iniciado un proceso que será largo y complejo, pero que sólo desde el diálogo se podrá resolver".

El líder del PSC se ha mostrado en contra de algunas de las demandas que ha hecho el president de la Generalitat, como la participación de un mediador internacional como condición indispensable para desarrollar el diálogo: "Hay que recordar que se crea esta comisión entre gobiernos a partir de un acuerdo entre el PSOE y ERC, y en ese acuerdo no está recogida esa figura".

Iceta también ha expresado su rechazo a la amnistía para los presos independentistas: "Corresponde a un momento de cambio de régimen, cuando se quiere hacer borrón y cuenta nueva después de, por ejemplo, 40 años de dictadura. No estamos en esa situación". En este sentido, el dirigente catalán sí ha destacado "la posibilidad de revisar el Código Penal por el delito de sedición, lo que puede abrir la puerta a mejorar la situación de prisión de algunos de los condenados".

"En democracia hay que respetar a quien piensa distinto, así como a las instituciones", ha continuado expresando Iceta ante las críticas de algunos socialistas a la reunión con Quim Torra: "En estos momentos sigue siendo president de la Generalitat". El líder del PSC ha recordado además que ha recibido amenazas de muerte. Por ello, apunta: "Pensar que nos estamos acercando a los independentistas es tener un defecto de visión bastante importante".

Elecciones en Cataluña

En Liarla Pardo, Iceta ha destacado que "no pactaría" con Junts per Catalunya o ERC: "Creo que después de las elecciones deberíamos cambiar de rumbo, y para cambiar de rumbo se necesitaría un presidente no independentista". En este sentido, ha precisado: "Nuestros votos no servirán para hacer presidente a una persona que plantee la independencia como su objetivo político".

"Todas las encuestas dicen que va a volver a haber mayoría independenista. Si eso se produce habrá un presidente independentista, por lo que hemos de conseguir que el PSOE llegue el primero para evitar ese escenario", ha apuntado Iceta, que ha insistido en que su grupo político no quiere un presidente independentista: "Hemos perdido ya una década y uno podemos perder cuatro años más".