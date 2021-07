Cristina Pardo entrevista a través de una videollamada desde el plató de Liarla Pardo a David Boscà y Luis Pla Maestre, dos de los más de 30 jóvenes españoles estudiantes de Fisioterapia recluidos en un hotel de Malta después de que en su vuelo, procedente de Barcelona, se detectara un positivo por COVID. Los estudiantes, que además están vacunados ya, denuncian que aunque el Gobierno de Malta les informó de que les iban a hacer una PCR, por ahora no les han hecho nada: "El Gobierno nos comunica a los pocos días que había un positivo en el avión y que no podíamos salir de nuestras habitaciones, que iba a venir un médico y hacernos PCR, pero todavía no ha habido nada".

"Estando vacunados nos nos dejan marchar mínimo hasta el día 11", lamentan los jóvenes, que afirman que también hay otro avión procedente de Valencia confinado. Pero resulta que los dos aviones están confinados por el mismo positivo: "Las aerolíneas dicen que en sus aviones no había positivo y el Gobierno de Malta dice que había un positivo en uno de los dos aviones". "Parece que el positivo está en el avión de Valencia, no en el nuestro", insisten los jóvenes, que denuncian su situación: "Nos han metido en un hotel COVID sin pruebas PCR arriesgando nuestra salud". "Hemos venido aquí a la fuerza", insisten ante el polémico confinamiento. Puedes ver la entrevista al completo en el vídeo principal de esta noticia.