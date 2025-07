Carlos Cué, sobre la guerra comercial de EEUU y la postura de UE: "Tendemos a infravalorar a la UE, pero su especialidad es la negociación comercial"

El periodista de El País, Carlos Cué, analiza la guerra arancelaria impulsada por Donald Trump y su impacto en Europa, subrayando el papel crucial de la Unión Europea en el tablero comercial internacional. "Tendemos a minusvalorar a la UE porque no habla como Trump, no negocia como Trump... pero no debemos olvidar que su especialidad es precisamente la negociación comercial. De hecho, la UE nació como una gran unión económica para ganar fuerza negociadora frente a otros bloques".

Sobre la relación entre EEUU y la UE, Cué destaca: "Es la relación comercial más importante del planeta. Ambas partes tienen muchísimo que perder. La UE no es cualquier cosa, y Estados Unidos también depende en gran medida de este vínculo. Les vendemos mucho, pero ellos también nos venden una enorme cantidad de productos: somos un mercado fantástico para ellos".

El periodista insiste en no subestimar la capacidad negociadora de Bruselas: "Si hay algo que saben hacer bien es negociar hasta el último minuto, incluso con interlocutores muy complicados. Llevan décadas haciéndolo". Y aunque reconoce que lidiar con Trump no será fácil, concluye: "Somos fuertes".