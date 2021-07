El psicólogo y ex Defensor del Menor, Javier Urra, ha querido transmitir que no todos los jóvenes son irresponsables, a raíz de los estudiantes en cuarentena tras haber acudido de viaje de estudios a Mallorca. Sí considera que hay cosas que no se han hecho bien: "no transmitir la imagen de la muerte" e igualmente "transmitir que los asintomáticos luego no tienen consecuencias".

"A algunos desde niños no se les ha educado para ponerse en el lugar de otro", dice el psicólogo en la entrevista de Liarla Pardo.

"Los jóvenes que fueron a Mallorca han sido sinceros: sabían que podían contagiarse, pero lo asumieron", señala. "Tiene que demostrar un respeto intergeneracional que en este momento no se demuestra".