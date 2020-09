La extraña historia de Marta y Toni, una pareja de Barcelona, comenzó hace ya un año y medio, cuando recibieron un paquete de Amazon que no habían pedido ni comprado. Ella estaba embarazada, así que pensaron que podía ser un regalo de algún conocido.

El paquete no llevaba nombre en el remitente, pero sí el destinatario: Toni. Pero la pareja ni siquiera tiene cuenta en la página de compra online. Desde entonces, cada mes reciben una media de dos paquetes, asegura Toni en Liarla Pardo.

Entre las cosas que reciben encuentran sobre todo fundas de móvil, mochilas, un iglú de playa, cargadores de móviles, muñecas.

Al principio, explica la pareja, les hacía gracia. Pero se empezaron a preocupar y llamaron a la empresa para saber quién les hacía llegar los paquetes directamente a su domicilio. Por protección de datos, explica Toni, no pudieron decirles nada.

También han preguntado entre su entorno de amigos y familia para saber si se trataba de una broma, pero les han asegurado que nadie les está haciendo esos regalos.

Además, la pareja cuenta que lo que reciben no siempre es barato: "Hemos buscado los precios y hay cosas que son caras, por ejemplo, las muñecas cada una valen 70 euros".

Preguntados por si preferirían dejar de recibir los misteriosos paquetes, responden: "Ni preferimos recibir ni no, pero es una cosa rara". Además explican que no pueden aprovechar muchas de las cosas que les envían.

Por eso, han hecho un irónico llamamiento a quienes les estén enviando los regalos: "Si me escuchan que no me envíen la funda, que me envíen el móvil", dice Toni entre risas..