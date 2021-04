La actriz María Galiana ha charlado en Liarla Pardo con Cristina Pardo sobre diferentes temas, uno de ellos, la ley de eutanasia aprobada recientemente en España. Asegura Galiana que está a favor de este derecho "totalmente", pues cuenta que ha conocido casos que le han "dolido muchísimo".

Concretamente, la actriz se abre para hablar del caso de una familiar que, siendo aun joven, pasó mucho tiempo sufriendo en el hospital. Explica que no se le va a olvidar nunca cuando le decían al médico que hiciese algo porque estaba sufriendo mucho, y este les respondía que no podía hacer nada "moralmente": "No se me olvida la cara del médico. A esta mujer habría que haberla dormido", ha defendido durante la entrevista..