Cristina Pardo pone contra las cuerdas al portavoz de Hazte Oír después de que mezcle homosexualidad y violación

Javier Vilamor, portavoz de Hazte Oír, ha defendido en Liarla Pardo las prácticas de reconversión LGTBI. "No veo problema en que alguien que sufre por su condición sexual escuche a un cura en vez de escuchar a un psicólogo, que posiblemente le diga lo que la ley LGTBI impone", ha dicho.

Vilamor ha afirmado que Hazte Oír no quiere llamar a estos cursos terapias, sino "consultas psicoafectivas" porque, para él "la propia palabra terapia implica que hay una enfermedad, o algo que curar, y la homosexualidad no es una enfermedad, sino una orientación sexual tan válida como cualquier otra".

"Si una persona sufre por una tendencia es importante que pueda ir a que le ayuden"

No obstante, el portavoz ha añadido que "es totalitario que se intente imponer a cierto colectivo la prohibición de no poder acudir a esto porque si una persona sufre por una tendencia es importante que pueda ir a que le ayuden".

Tirando de su experiencia, Vilamor ha contado un caso que conoció de primera mano: "Cuando estaba estudiando en la universidad, conocí a un chico que se abrió a mí, teníamos confianza y me contó que sufría porque tenía una tendencia homosexual, le gustaban los hombres, pero no se sentía atraído físicamente por ellos".

Preguntado por cómo a alguien le pueden gustar los hombres y no sentirse atraído físicamente por ellos, esta ha sido su respuesta: "Le puede atraer perfectamente la mentalidad de una persona, su aura. No lo sé, no soy homosexual en este aspecto. Pero una persona se puede sentir atraída por otra por muchas circunstancias, no sólo la sexual. Él no quería tener relaciones sexuales con un hombre".

Javier Vilamor sostiene también que "hay casos de personas que fueron a consultas de Alcalá de Henares como un chico joven que fue violado por un homosexual cuando era pequeño y a raíz de eso, con 16 años empezó a consumir pornografía homosexual, acabó en un chat de Internet y con 16 años tuvo un encuentro sexual con un hombre de 30".

"Los padres pueden educar a su hijo en los valores que consideren, es un derecho que está en la Constitución y que se viola con leyes LGTBI"

Preguntado por si mandaría a terapias a su hijo si fuera homosexual, él ha asegurado que hablaría con él "para ver qué tipo de sufrimiento tiene" y le preguntaría "si le gustaría acudir a ciertas personas para ver qué ocurre".

"Si mi hijo me dice que sufre porque le gusta un chico, me gustaría llevarle a un sitio para que le dijeran si le pasa esto, lo otro... o simplemente confunde el cariño con un amigo con el amor", ha destacado.

En esta línea, ha defendido que "los padres pueden educar a su hijo en los valores que consideren porque es un derecho que está en la Constitución y que se viola con leyes LGTBI que pretenden que los padres no eduquen a sus hijos, sino que sea el Estado".

Después de que el portavoz haya asegurado que "muchos colectivos LGTBI intentan imponer su visión de izquierdas como ha pasado con COGAM en el Orgullo", Cristina Pardo le ha preguntado si sacar un autobús en plena campaña electoral para pedir a la gente que vote a Vox no es presionar. "Queremos que exista en la sociedad todo tipo de opiniones y debe haber total libertad para expresarlas", ha sido su contestación.

Por otro lado, un equipo de Liarla Pardo ha hablado con un joven que siguió terapias para 'curar' la homosexualidad. "Nos desnudaban y nos pedían que nos abrazáramos", ha contado. Además, ha apuntado que "Era durísimo porque no había vez que no te excitaras, él observaba y guiaba la situación".

En Granada, el programa ha localizado a la mujer de un hombre que asegura que gracias a las terapias de reconversión ha dejado de ser gay. "Creo que sí se pueden revertir", ha contado la mujer.

Además, en el plató del programa, el periodista Javier Cid ha denunciado las prácticas de reconversión LGTB. Considera "son un desastre" y que después quienes las siguen van a tener consecuencias toda su vida y "necesitar tratamiento cuando sean adultos por los traumas".