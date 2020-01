Celia Villalobos analiza en Liarla Pardo la formación del nuevo Gobierno. "Es una salvajada", lamenta la expolítica al hablar de la cantidad de Ministerios que hay: "Comprendo que Sánchez quería darle miguitas a los de Podemos y tenía que multiplicarlos".

Además, Villalobos confiesa lo que pensó "el día que vio tomar posesión de su cargo a Pablo Iglesias" y prometer lealtad al rey: "Dije, 'bienvenido a la casta, tú y tu señora".

Por otro lado, sobre las polémicas palabras de Pablo Casado al manifestar lo extraño que era que haya una pareja en el Consejo de Ministros, Celia Villalobos no comparte la misma opinión que el líder del PP. "Que haya una pareja no me parece relevante en ningún caso", afirma la expolítica.

"Lo que me gustaría es que la izquierda aplique los mismos conceptos cuando les pasa a otros", destaca Villalobos, quien recuerda "cómo pusieron Ana Botella por ser mujer de Aznar". "Pablo ha dicho burradas de Botella, yo no diré lo mismo de Montero porque tiene el mismo derecho a ser ministra".

Sobre el Gobierno de coalición, Villalobos afirma que "ha sido una magnífica maniobra" del PSOE "para cepillarse a Podemos".

Otros momentos destacados

Por otro lado, Celia Villalobos analiza en este vídeo la polémica en torno al pin parental propuesto por Vox. "Los hijos los engendramos y educamos nosotros". "¿Por qué está mal que te adoctrine uno de derechas y no uno de izquierdas?", pregunta la expolítica.

Por último, Villalobos analiza la actual situación del partido por el que fue diputada durante más de 30 años y opina sobre sus actuales dirigentes. "Abandonar el centro político es un error gravísimo para el PP", destaca y confiesa que "le diría a Pablo Casado que pensara más por sí mismo".