La exdiputada popular Celia Villalobos cree que "abandonar el centro político es un error gravísimo para el PP". Así lo ha manifestado en Liarla Pardo, donde ha analizado la situación actual del partido en el que aún milita, tras haber abandonado la primera línea en febrero del año pasado.

"Para quedarme con una copia, me quedo con el original", ha dicho a este respecto, en alusión a Vox, formación que -ha apuntado- "está en la derecha más extrema". "Somos personas con un amplio abanico ideológico y creo que el PP tiene que volver a representar todo aquello", ha considerado.

Villalobos se ha referido también a la marcha del ya exportavoz del PP vasco Borja Sémper, de quien ha dicho que "ha tardado mucho irse". "Creo que ha intentado por todos los medios echar una mano a Alfonso Alonso, que está intentando buscar un espacio de nuevo para el PP en el País Vasco", ha opinado.

"Borja Sémper ha tardado mucho en irse"

Asimismo, ha tenido palabras para el actual líder del PP, Pablo Casado. "A Pablo, que lo conozco desde hace muchos años, le diría que pensara más por sí mismo, que se dejara aconsejar bien", ha deslizado Villalobos, que ha relatado cómo recomendó a Casado que se buscase un asesor sin intereses en el partido. "Me da la sensación de que no tiene a nadie", ha comentado.

Con Cayetana Álvarez de Toledo, Villalobos ha afirmado no compartir nada. "Tiene sus propios intereses, su propia forma de ver la política, que tiene todo el derecho del mundo, aunque yo no comparto nada con ella", ha indicado, admitiendo que no le gusta la portavoz parlamentaria. "A mí no, para qué te voy a decir lo contrario. Yo creo que tampoco le gusto a ella", ha añadido.

Sobre Teodoro García Egea, secretario general del PP, también se ha pronunciado: "Creo que no le gusto demasiado -ha dicho- me lo dicen las lenguas de doble filo".

"El partido necesita personas con experiencia, con sentido común", ha concluido la exdiputada, que ha reivindicado que el PP se sitúe en el centro político, una apuesta en la que se ha mostrado confiada: "Estoy convencida, si no, no podemos gobernar este país", ha sentenciado.