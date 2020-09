Baltasar Garzón no ve “imprescindible” que el rey Felipe VI asista a una nueva promoción de jueces. En Liarla Pardo, el magistrado recuerda que “el poder emana del pueblo” y pide “transparencia” para conocer los motivos de esa ausencia.

Por esa ausencia, Carlos Lesmes reconoció sentir “un enorme pesar”, palabras que para Baltasar Garzón no son “apropiadas” ni “institucionales”. “Lo único que hace es calentar más el ambiente; es una salida de tono”, opina.

Añade Garzón que “nadie ha puesto en duda la solvencia ni la credibilidad” de Felipe VI, mostrando de igual manera su preocupación por el hecho de que no se renueve el CGPJ.

"Sí me preocupa que -Lesmes- siga como presidente del CGPJ y que no se haya renovado; se pueden hacer nombramientos en funciones porque no deberían estar allí”, asevera.

La ausencia del rey en el acto de la nueva promoción de jueces en Barcelona y su llamada a Carlos Lesmes han marcado una importante parte de la agenda política esta semana, con Pablo Iglesias y Alberto Garzón acusando a Felipe VI de maniobrar “contra el Gobierno”.

Esos mensajes fueron contestados este sábado por Pablo Casado, que pidió la dimisión del ministro de Consumo, la reprobación del vicepresidente segundo y la comparecencia urgente de Sánchez.