En un día marcado por la firma del acuerdo político entre Junts y PSOE, la oposición no ha escatimado en adjetivos para expresar su desacuerdo. El PP y Vox han protagonizado una guerra de hipérboles, utilizando términos como dictadura, traición, humillación, atentado, golpe de estado, infamia, claudicación, y confabulación para describir el pacto alcanzado. Pero sin duda, la declaración más impactante provino de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien ha afirmado que el acuerdo llevará a España hacia una "dictadura".

Joaquín Castellón, presentador de laSexta Clave, ha tildado estas declaraciones de "trumpismo puro". "Desacreditar todo. Lo que ha dicho es como mínimo, frívolo e imprudente (e insensato). Hay que ver lo que les cuesta a algunos partidos calificar el franquismo como dictadura y lo poco que le cuesta a una de sus líderes ser irresponsables y banalizar el totalitarismo", ha subrayado Castellón.

Para el presentador, a una "presidenta de una comunidad se le pide seriedad". "Ella sabe, es inteligente, que en una dictadura no podría haber dado esa entrevista ni mandar un comunicado con membrete de la Comunidad de Madrid para dar su opinión", ha añadido Castellón, que se pregunta si quería "llamar la atención". "Lo ha conseguido, enhorabuena. Pero lo ha hecho a costa de incendiar"

Por último, ha señalado que "si de verdad cree que estamos en ese momento histórico, su preocupación no debería ser el 'vivir a la madrileña' o el 'no encontrarse a tu ex', sino estar recorriendo organismos internacionales para denunciarlo". "Seamos serios, respetemos los cargos, las instituciones y la democracia, porque, como decía ella misma, al final de su comunicado: el fin no justifica los medios", ha zanjado Castellón.

Críticas incendiarias

En esta polémica, Ayuso expresó su decepción por la falta de seriedad y responsabilidad en el discurso político, señalando que calificar el franquismo como dictadura es un deber que algunos partidos no cumplen. Criticó duramente a la presidenta de la Comunidad de Madrid, argumentando que su exabrupto solo ha contribuido a incendiar el ambiente político. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, por su parte, comparó el acuerdo con el chantaje, y se mostró en contra de dar un cheque en blanco al gobierno.

Díaz Ayuso ha sido cuestionada por utilizar un lenguaje extremadamente fuerte, y se le ha recordado la importancia de respetar los cargos y las instituciones. En este contexto, se ha planteado la pregunta de si sus declaraciones buscan más llamar la atención que promover un debate constructivo. En última instancia, la oposición ha dejado claro que considera este acuerdo como una ignominia y un grave desafío para la democracia española.