La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado estar preocupada porque "estemos entrando en una dictadura". Así lo ha expresado en una entrevista en Espejo Público de Antena 3, y como reacción al acuerdo alcanzado entre el PSOE y Junts para la investidura de Pedro Sánchez anunciado este jueve.

En su línea habitual, y sin tapujos, Ayuso ha utilizado expresiones como "dictadura" y "régimen" y que ha dicho Sánchez están poniendo "al pueblo por encima de los jueces".

Para Ayuso, el PSOE pretende "colar una dictadura por la puerta de atrás" con la amnistía como telón de fondo y cree que los socialistas están "tangando a Bruselas".

"Estamos al comienzo de la dictadura"

La presidenta madrileña ha seguido despachando con detalle el supuesto escenario en el que dice que se adentra España, dando la vuelta al proceder parlamentario: "Los grandes dictadores a lo largo de la historia se cuelan a través de los parlamentos", ha soltado, asegurando que lo primero que hacen las dictaduras es "imponer un relato, como que la democracia española ha fallado, que la Transición es un horror, que Bildu es gente de paz cuando ha matado y que ha secuestrado". "No era por los homosexuales, no era por las mujeres, no era por el ecologismo, no era más que para imponernos una dictadura", ha expuesto la 'popular'.

Por último, Ayuso ha estimado que es escandaloso "que se decida la investidura de Pedro Sánchez en Bruselas", en el extranjero, y "es escandaloso que cambiemos investidura por impunidad", "que es lo que se ha negociado", ha declarado la también presidenta del PP madrileño.

Estas declaraciones se producen en mitad de la oleada de protestas contra el acuerdo de amnistía que han tenido como resultado escenas de violencia callejera en las calles de Madrid y acoso a periodistas además en más ciudades.

Al respecto, Ayuso ha considerado "excesiva" la actuación de la Policía y ha señalado que sí que hubo grupos de ultras, pero "el 95 por ciento de todo lo que había por las calles de Madrid era como un 2 de mayo de gente alegre, contenta, que se estaba simplemente manifestando". "Ese grupito que estaba ahí con una bandera franquista no representa a la inmensa mayoría", ha concluido, justo antes de marcharse a los actos de celebración de la festividad de la Almudena, patrona de la ciudad de Madrid.