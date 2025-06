La Fiscalía decide no acusar a Mónica Oltra tras considerar que no encubrió los abusos de su exmarido a una menor tutelada

El fiscal del Juzgado de Instrucción 15 de Valencia no encuentra indicios de delito en la actuación de Mónica Oltra y parte de su equipo en relación con el supuesto encubrimiento de los abusos sexuales cometidos por su exmarido a una menor tutelada. Según la Fiscalía, los hechos no constituyen infracción criminal, por lo que no acusará a Oltra ni a los otros implicados. La Audiencia de Valencia había ordenado reabrir la causa tras estimar parcialmente los recursos de la acusación particular y las acusaciones populares. Sin embargo, la Fiscalía solicita la absolución de Oltra y su equipo.