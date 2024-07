El expresidente de Estados Unidos Donald Trump se ha despachado a gusto con el presidente Joe Biden. En lo que parece ser una conversación informal, sentado en un carrito de golf, el precandidato republicano a la Casa Blanca ha sido grabado mientras aseguraba que Biden no está capacitado para tratar con otros grandes líderes. "¿Se lo imaginan lidiando con Putin, o con el presidente de China?", ha dicho.

En el vídeo, Trump continúa con su teoría de que Biden habría dimitido y apunta a la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, como sucesora. "Es malísima, es tan patética. Increíble. Es jodidamente mala", ha dicho.

La mayoría de las encuestas dan a Trump como favorito. Según el 'New York Times', el líder republicano obtendría el 49% de los votos, mientras que Biden el 43%. Sin embargo, Ipsos pronostica un empate entre ambos y señala que uno de cada tres demócratas cree que el presidente demócrata no debería presentarse a la reelección. Los medios progresistas le han pedido que dé un paso al lado, pero la Casa Blanca ha descartado esa opción.

Las encuestas también hablan sobre un hipotético enfrentamiento entre Trump y Kamala Harris. La actual vicepresidenta es la favorita para reemplazarle y se quedaría con el 45% de los votos, a tan solo dos puntos de Trump. Pero ¿dónde ha estado en los últimos tres años? Según 'New York Times', en segundo plano. Ha dado discursos en la Casa Blanca, ha visitado a líderes extranjeros, pero siempre cuando Biden no podía. Harris ha ido calando en la sociedad porque su papel es superfluo. En los últimos meses ha participado más en temas de seguridad nacional, con el conflicto en Israel, pero sin popularidad.

¿Qué ha cambiado ahora para que sea la opción más clara en suceder a Biden? Primero, de todos los candidatos, es la mejor posicionada, es la vicepresidenta de Estados Unidos. Abrir ahora unas primarias, cuando las elecciones son en noviembre, es un buen lío. Segundo, la imagen que le das al partido apartando de la línea de sucesión a tu vicepresidenta con la que llevas gobernando cuatro años, no es buena, además de que apartar a una mujer negra no es válido. "Si bien no es el ser humano más popular, esperen a que alguien intente quitarle el trabajo a una mujer negra", dijo un veterano estratega del partido.

Y tercero, el dinero. Según las leyes de financiación de campañas de Estados Unidos, Kamala sería en teoría la única que podría heredar los cerca de 90 millones de dólares que Biden ha recaudado durante la campaña este año. Porque está ya en las listas del partido junto a Biden. Transferir ese dinero a cualquier otro candidato sería mucho más difícil.

¿En las dudas influye que sea mujer y negra? Sí, primero por lo que llaman ellos el 'establishment': nunca ha habido una mujer presidenta, pero Kamala es mujer y además negra, y el racismo y el sexismo siguen muy presentes, sobre todo en campañas de ataques de la derecha que la han definido como una mujer negra enfadada. Y segundo, el objetivo de la campaña de Biden es quitarle votos a Trump y puede que potenciales votantes republicanos no vean a una mujer negra mejor opción que al propio Trump.