El ataque de Israel contra Gaza parece "inminente". "Ahora es el momento de la guerra", avisó el pasado jueves el ministro de Defensa, Yoav Gallant, mientras el ejército israelí continuaba bombardeando Gaza en represalia por el ataque sorpresa de Hamás de hace unos días. Durante esta semana, varios políticos israelíes han expresado que hay que "aplastar" a Palestina. Pero eso no quiere decir que todas las voces en Israel piensen lo mismo.

De hecho, existen varias voces disidentes. Una de ellas es la de la hija de una de las víctima de Hamás: Neta Heitman. Su madre, Ditza Heitman, era una mujer de 85 años que vivía en un kibutz cerca de la zona de Gaza. El pasado sábado, durante los ataques de Hamás en tierras israelís, pidió ayuda, disparó contra los terroristas y se resguardó en un refugio. Pero no pudo evitarlo. Hamás la secuestro, según ha confirmado el ejército israelí. Y su hija ha publicado una carta en un diario israelí y en sus redes sociales, en los que culpa del secuestro de su madre a los terroristas, a Irán y al Gobierno de Israel. A este último, le pide que no destruya la Franja de Gaza porque, según ella, no ayudará a nadie y solo generará más violencia.

Tanto la madre como la hija pertenecen a organizaciones que buscan la paz. Neta Heitman es miembro de una organización de mujeres por la paz, que quiere unir a palestinas e israelíes por un mismo objetivo. Y su madre, la secuestrada, era activista de Paz Ahora. Una organización cuyo mensaje se traslada en vídeos en los que instan a la ciudadanía de ambos países a convivir en paz.

Otros que se han mostrado críticos con el ataque es un grupo de exmilitares. Se trata de la asociación 'Breaking the silence' y es muy crítica con las maneras con las que Israel está gestionando Palestina. En estos días, se ha manifestado en las redes sociales cuestionando un ataque cruel como una solución. En sus palabras: "Los sucesivos gobiernos israelíes insisten en una ronda tras otra de violencia, como si eso fuera a cambiar las cosas. Hablan de "seguridad" (...) palabras clave para bombardear la Franja de Gaza hasta hacerla papilla, siempre justificado como un ataque contra terroristas, pero siempre con numerosas víctimas civiles".

Sin embargo, este mensaje no es algo nuevo en ellos. 'Breaking the silence' sostiene que no todo vale para mantener la seguridad, que hay que mantener límites morales. Y para concienciar a la sociedad de ello, difunden testimonios de militares que han servido en el ejército y han traspasado o han visto traspasar esos límites. Han reunido a más de 1.000 y además, se hacen eco de ciertas imágenes que buscan sensibilizar.

Es cierto que el ataque en Gaza puede tener apoyos, pero el primer ministro de Israel Benjamín Netanyahu los está perdiendo. Varias encuestas señalan a su gobierno de ser el responsable de los fallos de seguridad en el país que propiciaron el ataque de Hamás. Eso lo piensa cerca del 90% de los encuestados. Mientras que en otra encuesta, más de la mitad dicen que Netanyahu debe dimitir. Y a su vez, su partido pierde diputados y la oposición, durante los ataques, sube.