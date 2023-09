Amnistía es la palabra más repetida en el panorama político en los últimos días. Y lo será, seguramente, durante las próximas semanas. Aquí sin necesidad de la visita del papa, hay quien dice que la amnistía no cabe en la Constitución actual. Y no todos son de Vox o del Partido Popular. Hoy ha sido Felipe González quien ha dado su opinión al respecto.

El expresidente del Gobierno se ha mostrado crítico con la posibilidad de conceder amnistías y ha advertido a Pedro Sánchez: "Si el presidente del Gobierno dice que todo lo que se haga se hará en el marco de la Constitución, yo digo, de acuerdo, hágase en el marco de la constitución y dígase con claridad que en el marco de la constitución no cabe ni la amnistía ni la autodeterminación". Y ha añadido que "hay que superar el procés", pero que se debe hacer a través de un "debate dentro de la Constitución". También ha señalado, durante la entrevista realizada en Onda Cero, que él "no suprimiría el 155, sino que lo ampliaría" y que no le gusta que las minorías se impongan a las mayorías.

También ha afirmado que se siente atacado por unas "termitas", haciendo clara referencia a los partidos políticos que surgieron tras el 15M. "Es un gran éxito del 15M las termitas. No es un éxito personal. Han subido como cohetes y ha caído como plomos. Han conseguido bastante de los objetivos", señalaba González.

Sobre Yolanda Díaz y su visita a Carles Puigdemont, el pasado lunes, también se ha mostrado crítico. "Hoy no tiene importancia ni la amnistía ni la autodeterminación. Con reverencia, además. Es el Parlamento europeo donde se quita la inmunidad, pero se va a verlo como si fuera el rey Midas. ¿Y quién va a verlo? No se sabe muy bien. No se sabe si tiene algún encargo. ¿En qué condición va a ver a Puigdemont la señora Díaz? Como Sumar, pero sin consultar a los 15 componentes. ¿No va de vicepresidenta? Pues que deje de ser vicepresidenta un rato. De facilitadora de Puigdemont", ha dicho.

Por este tipo de críticas al entorno del Gobierno, Felipe González ha admitido que algunas personas dentro de su partido le han dicho que se calle. Pero Spoiler: no ha funcionado. "Yo no hablo por mi partido. Soy un socialista. Me han mandado callar en los últimos años varias veces. El que me manda callar, a veces de mi propio partido, no es socialista porque no cree en la libertad. Si me manda callar, no cree en la libertad, aunque crea que es más socialista que yo. Expreso mi opinión".

Durante la campaña electoral, Sánchez dijo que le habían caricaturizado, demonizado... Pues, el ex secretario general del PSOE no empatizó con él y le tacha de víctima. "Estas tonterías de derogar el 'sanchismo'… ¿Qué significaría? Yo no me he victimizadlo nunca. Y yo creo que todavía siguen gritando 'váyase señor González'. Pero hace ya mucho años que aguantaba… pero no me victimizaba, yo no".

Preguntado sobre qué opina del proyecto de Gobierno de Sánchez, Felipe González ha sido tajante. "El proyecto de una mayoría progresista no me gusta. No me gusta. Tengo derecho a decir que no me gusta, no nos lleva a ninguna parte. A ninguna solución. Siento orfandad, pero no estoy solo en ese sentimiento", ha señalado. Sin embargo, ha reconocido que en las últimas elecciones votó al PSOE, aunque eso sí, le costó más que en otras ocasiones.