La 'teoría del espagueti' llega a la Casa Blanca: así quiere Trump "resolver" la guerra de Ucrania

Los detalles Ceder Crimea, renunciar a la OTAN y olvidarse de garantías de seguridad… 28 puntos que nadie aprobó y que, como los espaguetis a la pared, no se quedaron pegados. Aun así, Trump exige que Ucrania firme antes del jueves y presume de su "mejor equipo militar del mundo" mientras mantiene las sanciones a Rusia.

Donald Trump ha lanzado un ultimátum a Ucrania: o aceptan su plan de paz antes del jueves 27 de noviembre, Día de Acción de Gracias, o se arriesgan a perder el apoyo de Estados Unidos.

¿Cómo habría diseñado Trump este plan? Fácil: siguiendo la teoría del espagueti. Cueces los espaguetis, los lanzas contra la pared y miras cuáles se quedan pegados. Sus 28 puntos incluían cosas tan "simples" como ceder el Donbás y Crimea, renunciar a entrar en la OTAN u olvidarse de garantías de seguridad. El resultado: ninguno se quedó pegado.

Pero Trump no se rinde. Ya está cocinando otra tanda de espaguetis. Quiere tenerla lista para el jueves, a tiempo para Acción de Gracias. La pregunta es: ¿esta vez su receta política resistirá… o se le pasarán los espaguetis otra vez?

Mientras tanto, el presidente insiste en que ha dado a Ucrania "el mejor equipo militar del mundo", mantiene las sanciones a Rusia y sigue señalando que la guerra es un "baño de sangre" que, según él, podría haberse resuelto en un día. Mucho despliegue, pocas garantías y un toque de improvisación culinaria en plena diplomacia internacional.

El mundo observa, Ucrania sopesa sus opciones, y Trump… sigue cocinando. Porque al final, en la teoría del espagueti, lo importante no es que algo funcione, sino que parezca que estás intentando algo.

