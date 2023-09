Está siendo la semana de los expresidentes del Gobierno. De los cuatro. Dos de ellos, Felipe González y José María Aznar están protagonizando activamente la actualidad política. Pero José Luís Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy tampoco se quedan atrás. Y en algún momento, se han llegado a pronunciar todos a la vez. Sin embargo, son distintos. Cada uno tiene un rol muy diferente en sus partidos y en la agenda política.

Empezamos por Aznar, que no se queda al margen de nada. El ex líder del Partido Popular dejó de ser presidente del PP en octubre de 2004. Pero no ha dejado de opinar. Dentro de su partido y fuera. El expresidente del Gobierno popular está dentro de la vida orgánica de su partido. Concede entrevistas, acude a todo tipo de actos y causa sensación en los congresos del Partido Popular. Le ha dicho a todos sus sucesores lo que debían hacer y ha entrado en todas las campañas electorales. En la última, se pronunció así sobre las leyes que quería "derogar": "Todas esas leyes que hablan de españoles buenos o malos, que dividen a los españoles en buenos o malos, tienen que ser derogadas y van a ser derogadas. Como lo va a ser la ley de Memoria Democrática".

Y si Aznar marca camino, Rajoy sigue la marcha. Él va cuando le invitan. No marca la agenda del PP aunque esté presente. Reaparece de vez en cuando en entrevistas, asiste a actos del partido y en las campañas electorales. En la campaña electoral del 28M, señaló que iba "votar a José Luís Martínez Martínez Almeida como alcalde de Madrid". Un mensaje calcado que volvió a repetir solo unos días después. Pero esta vez el destinatario era otro: Isabel Díaz Ayuso. A la que dijo que le sobraban "ganas" y "entusiasmo". Y como no, también apoyó a l actual líder del partido: "Estoy hoy aquí para apoyar a Feijóo".

Sin embargo, si hablamos de entrar en campaña, el MVP no puede ser otro que José Luis Rodríguez Zapatero. El expresidente socialista rema por el PSOE y por Pedro Sánchez. Y lo hace de manera contundente, como pudo quedar claro durante una entrevista suya en 'laSexta Xplica' el 24 de junio: "Tenemos un presidente sin tacha, honesto. No ha habido ningún escándalo en torno a su Gobierno. Después de lo que arrastramos años atrás". Además, le agradeció que ha hecho hecho la "mejor Reforma Laboral de la historia".

Y el último, Felipe González. Él está fuera de la vida orgánica de Partido Socialista. No toma decisiones y no hace campaña. Pero si aparece en medios y actos para reivindicarse. Sí habla de las decisiones del PSOE y casi siempre para criticarlas. Pero lo hace en primera persona, no representando ni defendiendo al PSOE: "Yo no hablo por mí partido. Yo soy un socialista y expresó mi opinión".