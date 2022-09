Vladímir Putin ha vuelto a convertirse este miércoles en protagonista en todo el mundo tras decretar la movilización militar parcial de la población rusa. Eso implica que los ciudadanos con experiencia militar pueden ser enviados al frente. No obstante, en su discurso, televisado a la nación, el presidente ha dejado también cuestiones sin resolver. Por ello, en laSexta Clave repasamos las 'seis dudas que deja el mensaje de Putin'. Primera: ¿puede Rusia permitirse mandar a 300.000 reservistas a Ucrania?

Primera aclaración: Putin no ha dado esa cifra. Lo ha hecho su ministro de Defensa. Pero ¿cuál es el problema? Que estamos hablando de personas en activo. Esto es, rusos que tendrán que dejar sus empleos. Algunos están además en puestos relevantes de la Administración. Esto puede tener consecuencias económicas. López Triana, analista y experto en seguridad y defensa, lo señalaba así en Al Rojo Vivo.

"Los 300.000 reservistas son personas que hicieron el servicio militar en algún momento del pasado o que tuvieron un contrato como soldado profesional. Les retiran de sus puestos de trabajo (oficinistas, operarios...), lo que ya supone un problema para la economía rusa", apuntó López Triana en el programa. Segunda duda: ¿quiénes serán enviados al frente? En principio, los reservistas con mejor experiencia militar. Pero las colas que hemos visto en la frontera con Finlandia o el bloqueo en algunos vuelos para salir del país indican que hay al menos unos cuantos rusos que temen acabar en una trinchera de Ucrania.

Otra pista en la misma línea: este martes, la Duma amplió las sanciones para los soldados que deserten. Han subido la pena hasta hasta los diez años de cárcel. ¿Teme el Kremlin que sus hombres no quieran ir a la guerra? Tercera duda: estos reservistas recibieron formación militar. Pero ¿hace cuánto? ¿Hace 10 o 20 años? Eso quiere decir que van a necesitar formación para ir al frente. Putin tiene dos opciones: o espera esa formación y retrasa el envío al frente o corre el peligro de convertirlos en 'carne de cañón'.

Jesús Núñez Villaverde, especialista en seguridad y militar en la reserva, lo analizaba así también en Al Rojo Vivo: "Si de inmediato Putin decide desplegar a esos 300.000 nuevos soldados en el frente de Ucrania supondría mandarlos directamente al matadero porque no tienen ningún tipo de adiestramiento ni de instrucción militar para poder enfrentarse a lo que no han sido capaces de hacer las mejores unidades. Si no lo hace así, y opta por instruirlos y adiestrarlos, eso supone meses".

Cuarta duda que deja el mensaje de Putin: ¿de dónde van a salir exactamente los soldados? En la primera ofensiva, la mayoría venían del mundo rural, mucho más que de las grandes ciudades. Y no fue por casualidad. "Esperemos que la movilización afecte sobre todo a las regiones al este de los urales para evitar que San Petersburgo, Moscú u otras ciudades puedan reaccionar críticamente frente a una medida que consideran negativa", ha incidido Núñez Villaverde.

Quinta duda, ¿cómo logrará Putin abastecer a esos 300.000 hombres más cuando lleguen a Ucrania? Esos soldados tienen que comer, además de armas, combustible. No solo hay que movilizar soldados, hay que ponerles los medios para combatir. Y en eso, hasta ahora, Rusia ha fracasado. Y última duda, y esta es la base de todo el mensaje: ¿Por qué ese interés tan urgente en celebrar los referendos en las zonas ocupadas de Ucrania? Te lo explicamos aquí.