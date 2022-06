Sánchez y Feijóo eran conscientes de la importancia de su primer enfrentamiento. Sus intervenciones en el Senado y su puesta en escena ha dejado constancia de ello. laSexta Clave ha analizado los seis detalles del primer 'cara a cara' entre el presidente del Gobierno y el nuevo líder de la oposición.

La primera clave ha sido el clima agradable del encuentro. Así lo han transmitido los dos políticos nada más empezar. Feijóo ha sido el primero en llegar y ya tenía a todo su elenco recibiéndole entre aplausos. 45 segundos después ha aparecido Sánchez, también aplaudido por los senadores socialistas.

La única diferencia es que Sánchez se ha ido directo a por el nuevo senador del PP. En ese momento se ha producido la imagen del día: el apretón de manos de Sánchez y Feijóo con palmaditas en los hombros añadidas. En total, 5 segundos de saludo entre sonrisas hasta que cada uno ha vuelto a su escaño.

El segundo detalle del primer 'cara a cara' se centra en la actitud. Ambos se han mostrado abiertos a llegar a acuerdos. Sin embargo, Feijóo ha apostado por la economía y Sánchez por el Poder Judicial.

El tercer detalle es para el error de Feijóo, que a pesar de haber hecho de la economía su ariete contra Sánchez, ha confundido en el primer encuentro parlamentario la prima de riesgo con los tipos de interés, ya que la primera está en 112 y los 250 puntos a los que se refería se da en los tipos de interés del bono a diez años, que se encuentra en el 2,5%.

Los ataques directos han sido la cuarta clave del 'cara a cara' en la sesión de control, mientras el quinto detalle es que éstos también se han dirigido hacia los socios. Sánchez ha cargado contra los pactos del PP con la extrema derecha y Feijóo contra la coalición y los independentistas.

Por último, laSexta Clave ha querido realzar el sexto y último detalle del enfrentamiento: la 'pulla' del nuevo líder del PP contra el viejo líder del PP, la forma en la que Feijóo ha evidenciado de forma implícita su diferencia con Casado: "Mucha crispación, muchas descalificaciones, muchos insultos, pocas propuestas, pocas reflexiones. No me reconozco en esa política y no se reconocen la mayoría de los españoles".