¿Quién mató a Kennedy? ¿Fue la CIA? Las preguntas aún sin responder del asesinato del expresidente de EEUU

Ha sido una de sus primeras medidas como presidente de Estados Unidos. Como, de nuevo, inquilino de la Casa Blanca. Porque lleva poco, pero en estos días Donald Trump ha estado más que activo en su segundo mandato como máximo dirigente del país norteamericano. Unos de sus dictámenes, la desclasificación de los documentos del asesinato de JFK. Del asesinato de John Fitzgerald Kennedy, expresidente de EEUU.

Porque todos esos archivos están aún bajo secreto. Porque, más de 60 años después, todavía no está claro quién mató de un tiro al demócrata. Sí, según la investigación fue Lee Harvey Oswald, a quien detuvieron y mataron a los dos días. Supuestamente, este ex de la Marina compró un fusil, se lo llevó al trabajo y subió a la biblioteca para disparar tres veces a Kennedy. Todo lo hizo el solo... o eso parece.

Demasiadas lagunas sin esclarecer

Porque con los años se ha visto que toda esa teoría tiene ciertas lagunas. Oswald fue el autor del disparo, pero no tenía ni restos de pólvora ni químico alguno. Además, el rifle no tenía huellas y se las pusieron una vez muerto. Era diestro, y el arma tenía una mira para zurdos. Se dice, además, que disparó desde un único punto, pero ahora se da por hecho que fueron dos.

Se sabe además, por otras investigaciones, que Oswald tenía ciertos vínculos con la CIA. O por eso, o por un fiscal de EEUU, o por entrevistas, o fotos, o pruebas técnicas... Pero poco se ha desvelado que pueda ser revelador. Y de los casi 320.000 documentos ya se han desclasificado unos 216.000.

¿Hay opciones de que aparezca que alguien ordenó dicho asesinato? ¿O una carta en la que se admita dicha planificación? No, porque, presumiblemente, eso no existe. No se deja nada así por escrito y, de haber sido así, se habría destruido. Sí que podrían desvelar los vínculos de Oswald con la CIA o con algún organismo semejante. Es algo que apuntalaría esa teoría de que la agencia estuvo detrás, de alguna forma, del asesinato del presidente.

¿Quién mató a JFK?

Y es que, más de 60 años después, ¿quién mató a JFK? ¿Fue la CIA? ¿La mafia a la que había entorpecido algunos negocios? ¿Los anticastristas... o la industria militar por sus planes sobre Vietnam? Todo puede ser, como también puede ser que fuera la industria del petróleo o la extrema derecha contraria a los derechos civiles. Lo único que es seguro, de momento, es que a quien se detuvo, y se mató, en su momento fue a Lee Harvey Oswald.