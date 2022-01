'Violación de la politica de desinformación'. Tras este mensaje, Twiter ha suspendido de manera permanente la cuenta de una congresista estadounidense por difundir bulos sobre las vacunas contra el COVID-19: Marjorie Taylor Greene. Pero ¿quién es? Rodrigo Blázquez explica en laSexta Clave que es fanática de las armas, xenófoba y negacionista. Es uno de los referentes de la ultra derecha norteamericana.

Greene llegó al Congreso en 2020 desde Georgia, uno de los estados más conservadores de Estados Unidos. Esta fue su carta de presentación: "Me presento para parar el control de armas, las fronteras abiertas, el pacto verde y el socialismo". Así se expresa esta fiel defensora del uso de armas en Estados Unidos, que rifle en mano no duda en disparar contra todo aquello que no le gusta.

Otro de sus signos de identidad es su simpatía con los miembros de 'QAnon', esa organización conspiranoica que cree que el mundo esta dirigido por un grupo de pedófilos satánicos. Cree, por ejemplo, que en el 11S ningún avión se estrelló contra el Pentágono, que Joe Biden le robó a Trump las elecciones y que la pandemia es una patraña de lo que llaman 'El Estado Profundo'.

Greene también asegura que las vacunas han fracasado, que no reducen la propagación del virus. Acumula, atención, más de 60.000 dolares en multas por negarse a llevar la mascarilla en el Congreso de los Estados Unidos. Ha llegado a comparar la obligatoriedad de llevar mascarillas con la forma que los nazis marcaron a los judíos para exterminarlos en las cámaras de gas.

"Podemos mirar atrás en un momento de la historia en el que la gente que usaba una estrella dorada eran ciudadanos de segunda", señaló en una entrevista concedida a una cadena de televisión estadounidense. Por estas palabras pidió perdon, pero lo hizo cuando el mensaje se había hecho viral. Este tipo de declaraciones no solo han hecho que Green sea vetada de Twitter. En febrero de 2021, fue repudiada en el Congreso. Se trata de un castigo de la Cámara Baja insólito.

La repudiaron por sus ideas conspiranoicas, violentas y racistas. Porque sí, la xenofobia es otro de los buques insignia de su discurso. "Hay una invasión islámica en las oficinas de nuestro Gobierno", ha aseverado Greene. Con estas palabras resume otra de sus teorías disparatadas: vende la idea de que Obama es un islamista encubierto y que el Gobierno está siendo invadido por musulmanes. Incluso ha llegado a dar 'like' a publicaciones que llaman a ejecutar a lideres demócratas.