La Super Bowl disputada esta pasada noche en Estados Unidos ha sido épica. No solo por la calidad del fútbol americano, ni siquiera de la brutal actuación de Rihanna en el descanso anunciando al mundo que está embarazada mientras cantaba y bailaba en una plataforma a 15 metros del suelo. El motivo está en dos anuncios que se han emitido durante la retransmisión del evento más visto en el país. Los dos financiados por una asociación cristiana tan conservadora como millonaria. Los spots utilizan fotos en blanco y negro. Momentos de tensión en nuestro día a día que se resuelven con esta frase: "Jesús amó a las personas que odiamos". Y justo después, el lema de la campaña: "He gets us" o "Él nos entiende...a todos". Dos anuncios como este se han colado en el espacio publicitario más caro de la televisión en Estados Unidos entre spots de cerveza, comida rápida y patatas fritas.

Emitir estos dos anuncios ha costado 20 millones de dólares. El primero duraba 30 segundos y fue emitido en el primer cuarto. El segundo duró un minuto y se vio tras la actuación de Rihanna, uno de los momentos cumbres de la Super Bowl. El impacto de estos dos anuncios ha sido masivo. Han llegado a una audiencia potencial de 100 millones de personas solo en Estados Unidos. Eligieron un evento absolutamente multitudinario para lanzar su mensaje.

Pero si cuestan tanto, ¿de dónde sale el dinero? De una organización de cristianos muy influyentes y ricos. Todos los donantes son anónimos, salvo uno: David Green. Un conocido empresario que apoya la legislación anti-LGBTQ. Los portavoces de la campaña aseguran que no tienen la intención de conectarse con ninguna ideología cristiana en particular. Pero según la CNN, "existen vínculos con las prácticas evangélicas". Es decir, con movimientos ultra-conservadores de Estados Unidos.

Los autores sostienen que simplemente quieren "aumentar la relevancia de Jesús en la cultura estadounidense" y por eso van a ir a más. Ya han gastado 100 millones de dólares en campañas como estas pero esto es solo el principio: tienen presupuestados 1.000 millones de dólares en más acciones publicitarias en los próximos tres años.