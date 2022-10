La vida no para de subir, pero los sueldos no. Con la inflación todavía disparada, la subida media de los salarios se sitúa en poco más del 2%. Quienes tienen que desatascar la situación son empresarios y sindicatos, que no logran ponerse de acuerdo. Es más, sus posturas están lejos de estar cercanas.

Para llegar a una situación más justa, ambos deberían pactar el nuevo 'Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva', que lleva caducado desde el año 2020. En laSexta Clave, repasamos los cuatro puntos de conflicto que se están dando en una situación que parece lejos de acabar pronto.

La primera es la más básica: hablar. La mesa de negociación lleva posponiéndose meses, con la patronal dando excusas. En Más Vale Tarde, Garamendi insistía en negociar convenio a convenio. La segunda batalla es la económica, la gran pregunta: ¿cuánto van a subir los salarios? Para los sindicatos, solo hay una opción, y no es otra que revalorizarlos con el IPC. Para la patronal, esto sería el hundimiento de nuestra economía.

Si pasamos al tercer punto, entramos en el terreno político. Si los sindicatos sacan pecho al hablar del respaldo del Gobierno, Garamendi no duda en acusar a Yolanda Díaz de posicionarse demasiado con los postulados sindicales.

Si no hay acuerdo... ¿puede haber una huelga? Si la CEOE sigue en el 'no', los sindicatos saldrán a la calle la próxima semana. Y entre medias de todo este caos, por si no fuese suficiente, están las elecciones en la CEOE que se celebran en noviembre, con varios nombres apareciendo como posibles sustitutos de Garamendi.