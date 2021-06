Con los presos del procés indultados, la pregunta que muchos se hacen ahora es la siguiente: ¿cambia esta decisión el futuro de Carles Puigdemont?

La respuesta es 'no', ya no solo porque el Gobierno ni se lo plantee, sino porque, para que una persona sea indultada, primero tiene que ser juzgada y condenada en firme y el expresidente de la Generalitat lleva huido desde 2017, con lo que no ha sido juzgado ni condenado.

En ese caso, ¿qué pasa si Puigdemont decide volver a España? Lo más seguro es que fuera detenido, puesto que ya está procesado por un delito de sedición y tiene una orden de captura en nuestro país, por lo que, si decidiera regresar, pasaría a disposición judicial.

¿Qué haría entonces con él el juez Pablo Llarena? Lo previsible es que acordase para él prisión preventiva sin fianza, a la espera de que se celebrase el juicio.

Pero, ¿no tiene inmunidad Puigdemont por su condición de eurodiputado? La respuesta en este caso sería 'sí pero no': en teoría, no puede ser detenido en el resto de países de la Unión Europea, pero en España, con un auto de procesamiento como el suyo, sería casi imposible que se librara de ser arrestado.