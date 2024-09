El presidente de la Federación de Jóvenes Empresarios de Euskadi (Ajebask), Íñigo Juez, se ha mostrado molesto y preocupado, ya que en los últimos dos años son cada vez más los jóvenes que afirman que "no les renta trabajar".

El presidente señala que cuando los jóvenes dicen que "no les renta trabajar", no se refieren únicamente al salario. La clave está en un cambio de prioridades en cuanto a cómo los trabajadores más jóvenes perciben el trabajo. En lugar de vivir para trabajar, los jóvenes de hoy buscan un equilibrio entre su vida profesional y personal. La flexibilidad horaria, el teletrabajo y la preservación de la salud mental se han vuelto factores cruciales para ellos.

Los expertos de InfoJobs y Comisiones Obreras coinciden en que las nuevas generaciones tienen una visión diferente del trabajo. No están dispuestos a aceptar un empleo que no les permita disfrutar de su tiempo libre. El salario sigue siendo importante, pero solo es uno de los factores en juego. Si un empleo ofrece un buen salario, pero con horarios inflexibles y jornadas intensas, puede que no les compense.

Este cambio de mentalidad podría estar relacionado con varios factores. Comisiones Obreras sugiere que una generación mejor formada y con mayor capacidad de exigencia está influyendo en esta tendencia. Además, la pandemia pudo haber acelerado este cambio, ya que muchos jóvenes reevaluaron sus prioridades y decidieron buscar un equilibrio más saludable entre el trabajo y su vida personal.