El edificio devorado por las llamas en Valencia está aguantando en pie a pesar de todo, al menos de momento. Pero, ¿cómo es posible que no se haya derrumbado tras la virulencia del incendio? El motivo es que la estructura es de hormigón armado, ya que si hubiese sido metálica ya hubiera colapsado.

En este sentido, la estructura ha funcionado correctamente, porque cada pilar o viga está compuesta por hormigón y acero: el acero se coloca en el centro y los cinco primeros centímetros de la parte exterior son de hormigón, de tal manera que sirve como protección del acero. Así se consigue que la estructura aguante más.

Es clave también el hecho de que el acero funde a 1.000 grados. En un incendio como este, se estima que la temperatura media se sitúa en 600 grados y, por lo tanto, para que el edificio hubiese colapsado se necesitarían más calorías y más tiempo. Si recordamos el incendio de la torre Windsor, este tuvo más calorías y duró más y aun así la estructura aguantó.

Aunque el inmueble no ha colapsado durante el incendio, cabe la posibilidad de que se desplome después. Y es que nadie puede predecir exactamente cómo va a comportarse una estructura que ha estado sometida a un estrés tan grande. No obstante, hay pocas posibilidades de que, si no ha colapsado durante la peor parte del incendio, lo vaya a hacer ahora.

En cualquier caso, los Bomberos han estado revisando con drones el estado de los pilares y forjados, viendo si hay daños estructurales. Las primeras 24 horas tras apagarse un incendio son fundamentales, porque durante ese tiempo el hormigón sigue manteniendo dentro mucho calor. Pasadas esas 24 horas se estima que el calor se ha dispersado y, aunque no hay nada seguro, se entiende que el riesgo de un colapso estructural es mucho menor.

¿Ha habido derrumbes parciales de la estructura? En principio no se han producido y esto es muy importante, porque el forjado de cada planta está preparado solo para sustentar el peso de esa planta: así, si por ejemplo se derrumbara el séptimo piso y cayera sobre el sexto, ese forjado sufriría mucho para aguantar su peso y el que le ha caído del piso superior y con mucha probabilidad terminaría colapsando también, provocando una caída en cadena.