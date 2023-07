Para que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, pueda acabar en la oposición como pasó con José María Aznar en 1993, el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, tendrá que conseguir la abstención de los diputados de Junts. ¿Pero es posible un pacto entre PSOE y Junts?

Las declaraciones del expresidente catalán Carles Puigdemont de hace solo 20 días alejan mucho un acuerdo. "Nosotros no podemos poner las cosas fáciles al Estado español a cambio de cuatro migajas, que seguramente no cumplirán. Si hay que poner en dificultad al Estado, se le pone. Si tenemos que hacer como en abril de 2019, que forzamos a convocar elecciones, lo haremos. Tenemos que mantener la oposición", dijo Puigdemont.

Además, a la pregunta de qué hará Junts si es decisivo en una investidura y si dejará a la izquierda, el expresident aseguró que su formación no va "a apoyar ni al señor Feijóo ni al señor Pedro Sánchez". "¿No darán su apoyo?", le repregunta un periodista y Puigdemont es contundente: "¿Alguien puede confiar en la palabra de Pedro Sánchez cuatro años después? Un señor que te promete unas inversiones a cambio de lo que sea... y que después tiene la cara de no cumplirlas". "¿Alguien puede confiar en la palabra de este señor? Se tiene que ser tonto para volverlo a hacer", ha llegado a decir en esa entrevista.

"Hay que ser tonto" para volver a confiar en Sánchez, decía Puigdemont hace menos de tres semanas. Pero las posturas de Junts y PSOE llevan años enconadas y enfrentadas. A las peticiones de referéndum de autodeterminación y una ley de amnistía, Sánchez ha asegurado siempre que no habrá nada de esto. Mientras el exministro socialista Josep Borrell decía que no existen presos políticos y que Puigdemont no es uno de ellos. Declaraciones que dificultan el camino y que fueron contestadas por dirigentes de Junts con duras críticas.

Entre ellas, la de Míriam Nogueras, líder de Junts en el Congreso, que fue muy dura con los socialistas en un mitin donde dijo que "cuando se trata de defender los derechos de los catalanes, de defender Cataluña, el PSOE dimite". "Cuando el PP levanta la bandera de la unidad de la patria, el PSOE lo abraza. Ni rencuentro ni reconciliación ni puñetas", aseguró Nogueras. "Pedro Sánchez, Yolanda Díaz, Irene Montero... todos han mantenido la orden de acabar con nosotros", sentenciaba la dirigente en una enésima declaración que separa aún más a ambos partidos.