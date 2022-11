Este fin de semana arranca la COP27, la gran cita anual de las Naciones Unidas para combatir el cambio climático. Se espera que asistan unas 30.000 personas y se va a celebrar en Egipto. Hace unos años, estas conferencias por clima tenían un gran poder de atracción del foco mediático, pero ha ido perdiendo interés. Entre otras cosas, porque lo que allí se decide, luego no sucede. Por ello, desde laSexta Clave nos hacemos esta pregunta: ¿cuánto se ha cumplido de lo que se propusieron en la anterior Cumbre del Clima? La respuesta nos la da la periodista Laura López Valero.

Temperatura : El compromiso principal fue limitar el aumento de la temperatura media del planeta a un máximo de 1,5º grados. La realidad es que en un año es imposible lograr esto, pero es que tampoco hemos conseguido cumplir cada una de las medidas que propusieron. Por ejemplo, los planes de deforestación. Más de 100 países, incluidos Brasil, Indonesia y el Congo, pactaron acabar con la deforestación de aquí a 2030. Para ello el área deforestada debería reducirse un 10% cada año. Pero no se ha mejorado nada. El año pasado solo se redujo un 6,3%. Y la deforestación en el Amazonas, lejos de reducirse, alcanzó su nivel más alto desde 2006.

Emisiones : En esa misma COP se prometió reducir las emisiones. De hecho, casi 200 países acordaron mejorar sus compromisos de reducción de emisiones antes de que se celebrara la COP27. En este caso, sí ha habido una mejora, aunque limitada. De los 200, solo una veintena lo ha hecho hasta ahora, España entre ellos. Aunque es una medida para la que todavía hay plazo, hasta 2030.

Combustibles fósiles : Unos 20 países, incluidos Alemania y Estados Unidos, se comprometieron a no financiar proyectos de combustibles fósiles en el extranjero, salvo en circunstancias "limitadas" que cumplan con los objetivos climáticos. La realidad: hasta la fecha no se han publicado sus políticas sobre ello.

Metano : Más de 100 países y bloques, entre ellos Estados Unidos y la Unión Europea, acordaron reducir las emisiones de metano un 30% en 2030 respecto a las emisiones de 2020. En la actualidad, solo 15 de ellos han presentado planes concretos para hacerlo, entre ellos España.

Fondos para la Transición Ecológica en países vulnerables: Los países más ricos se comprometieron a financiar con 100.000 millones de dólares al año desde 2020 a los países más pobres para ayudarles a incorporarse a la Transición Ecológica. La realidad es que en 2020 solo se movilizaron 83.000, y este año parece complicado que vaya a cumplirse también.

Así las cosas, las expectativas para la cumbre de Egipto son tan bajas que no va ni Greta Thunberg, la conocida activista medioambiental. Según ha indicado ella misma, no va porque se celebra una ciudad donde los derechos humanos estan muy cuestionados y las autoridades no suelen permitir manifestaciones públicas. ONG y Organismos Internacionales aseguran además que ha habido problemas para acreditarse activistas críticos y creen que el evento será un lavado de imagen.