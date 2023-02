El grupo terrorista Al Qaeda tiene nuevo objetivo. Ha ordenado asesinar al príncipe Harry. Lo cuenta el diario La Razón. Al Qaeda ha publicado la amenaza en su revista después de que el duque de Sussex confesara en sus memorias haber matado a 25 afganos. Dijo esto: "¿Mi número? Veinticinco. No era un dato que me colmara de satisfacción, pero tampoco me daba vergüenza. (...) Cuando me hallaba en el fragor y la confusión del combate, no pensaba en aquellos veinticinco como en personas. Eran piezas de ajedrez quitadas del tablero. Personas malas eliminadas antes de que pudieran matar a personas buenas".

Era la primera vez que hablaba tan claro. Hasta entonces esquivaba la respuesta. El príncipe Harry estuvo dos veces en Afganistán. En 2007 y en 2012. En total, pasó allí 8 meses y la gran mayoría del tiempo como piloto de helicópteros. La imagen más curiosa ocurrió durante una entrevista, cuando, en medio de las preguntas, saltó la alarma en el campamento y salió corriendo junto a sus compañeros.

Pero esta amenaza no es la primera vez que la sufre. Ya fue amenazado cuando estuvo combatiendo, pero, resulta llamativo que en realidad de quien más amenazas ha recibido no es de los radicales islamistas, sino de extremistas neonazis. Le consideran un traidor a su raza por haberse casado con Meghan Markle. Por haberse casado con una mujer negra.