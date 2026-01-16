Preparados para Groenlandia y más allá: el 'América 66', la élite del Ejército español en nieve y montaña

Los detalles Cada año, los soldados del 'América 66' enfrentan frío, nieve y terreno imposible en el 'Infierno Blanco', entrenando rescates, combates y logística. Todo para estar listos ante cualquier misión, desde reconocimiento de terreno hasta operaciones conjuntas con otros ejércitos europeos, incluso en lugares extremos.

Les llaman los 'cazadores de montaña' y son la élite del Ejército español bajo la nieve. El Regimiento de Infantería América 66 está formado por 513 militares especializados en luchar en alta montaña, nieve, hielo y terreno extremo. Han estado en Kosovo, Serbia, Albania, Afganistán, Irak o el Líbano, pero su entrenamiento más duro se da en condiciones árticas, en su acuartelamiento de Pamplona.

Cada año realizan un ejercicio conocido como 'Infierno Blanco', diseñado para poner a prueba su resistencia física y mental. Allí, los soldados recrean situaciones de combate extremas: rescate de un compañero capturado, avanzar bajo fuego enemigo, moverse por la nieve, hielo y roca… todo al mismo tiempo.

En uno de estos entrenamientos, un soldado se queda camuflado entre la nieve, esperando el momento exacto para disparar. Mientras tanto, el resto del grupo entra en acción: avanzan entre trincheras, localizan al enemigo escondido en refugios y ejecutan la misión con precisión. El riesgo es máximo, pero su entrenamiento les permite moverse con seguridad en condiciones extremas. Cuando el objetivo está asegurado, los soldados regresan a la nieve, trasladan a los heridos y recuperan fuerzas.

El 'América 66' no solo está preparado para entrenamientos. Si se aprueba un posible despliegue en Groenlandia, los primeros en viajar serían oficiales con carácter cívico-militar, encargados de reconocer el terreno, contar cuántos hoteles hay y coordinar la logística. Más tarde, si se organiza una misión conjunta con otros países europeos, se seleccionaría qué soldados serían los más adecuados para el despliegue. Y si la situación se complicara hasta un combate real sobre la nieve… España estaría lista.

Llueva, nieve o sol, los cazadores de montaña no paran. Hacen sus actividades físicas al aire libre, entrenan en terreno helado y practican la supervivencia en condiciones extremas. La Ministra de Defensa ya visitó el acuartelamiento Aizoain hace dos años y pudo comprobar su disciplina y preparación.

El 'América 66' es la élite del Ejército español en climas árticos. Soldados capaces de vivir, moverse y combatir en la nieve, listos para cualquier misión. La nieve no impide que su bandera ondee ni que el regimiento siga entrenando cada día.

