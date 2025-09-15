El precio de la expulsión: qué pasó con Yugoslavia, Sudáfrica, Afganistán y Rusia cuando fueron expulsadas del deporte internacional

Los detalles Yugoslavia fue aislada en plena guerra, Sudáfrica sintió presión internacional para acabar con el apartheid, Afganistán vio truncadas las oportunidades de sus atletas y Rusia sufrió un golpe a su imagen global, dejando consecuencias más allá del deporte.

Perder un partido duele, sí. Pero ser expulsado de una competición internacional duele mucho más. No es solo que los atletas pierdan medallas o torneos: la exclusión tiene un impacto en la política, la economía y hasta en la moral de todo un país.

La historia está llena de ejemplos. En 1992, Yugoslavia quedó fuera de la Eurocopa y otras competiciones por la guerra en los Balcanes. Dinamarca ocupó su lugar… y acabó ganando el torneo. Pero el verdadero golpe no estaba en el marcador: la exclusión aisló internacionalmente al país y puso al mundo entero mirando a Milosevic y su régimen.

Ese mismo año, Sudáfrica volvió a las competiciones después de décadas de exclusión por el apartheid. La sanción deportiva ayudó a que el país sintiera la presión internacional: ser parte del deporte mundial volvió a ser un incentivo para avanzar hacia la igualdad y cambiar leyes injustas.

El deporte también visibiliza problemas que parecen invisibles. En 2000, Afganistán fue excluida de los Juegos Olímpicos de Sídney porque el régimen talibán prohibía que las mujeres practicaran deporte. La expulsión fue un golpe mediático que mostró al mundo la gravedad de la situación, pero también dejó a muchos jóvenes sin la oportunidad de competir y soñar con representar a su país.

Los boicots no son cosa nueva. En 1980, 60 países boicotearon los Juegos Olímpicos de Moscú por la invasión soviética de Afganistán. España ya había hecho algo parecido en 1952, negándose a participar en Helsinki en protesta por la invasión de Hungría. El mensaje era claro: las acciones de un gobierno tienen consecuencias reales, incluso en el deporte.

Más recientemente, Rusia y Bielorrusia fueron excluidas de los Juegos Olímpicos de París 2024. Además de perder partidos y medallas, sufrieron un aislamiento mediático y diplomático que afectó su imagen ante el mundo. Ser expulsado no es solo un castigo deportivo: es un golpe a la reputación y un recordatorio de que las reglas no se rompen sin pagar un precio.

El 'precio' de la expulsión no se mide solo en partidos perdidos. Es social: genera frustración entre atletas y aficionados. Es económico: se pierden ingresos por turismo, patrocinadores y derechos de televisión. Y es diplomático: es una señal clara de aislamiento internacional.