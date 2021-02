Al comienzo del plan de vacunación en España, las indicaciones de los viales de Pfizer eran claras: se podía sacar de ellos una remesa de cinco dosis. Sin embargo, no se tardó en comprobar que la remesa restante dejaba cabida a una sexta dosis si se utilizaban jeringuillas adecuadas y, ahora, investigadoras españolas han logrado extraer una séptima.

Dos enfermeras de Valencia, Ana Sola y Natalia Coll, han sido las primeras sanitarias capaces de determinar el modo en el que se pueden conseguir estas siete dosis. La técnica tiene su base en utilizar una jeringuilla muy específica.

Cabe entonces preguntarse si cualquier persona, con la jeringuilla adecuada, podría sacar siete dosis de cada vial. Lo cierto es que matemáticamente es posible: cada vial de Pfizer tiene 2,25ml y para cada dosis se necesitan 0,3 ml, por lo que se puede llegar a esas siete y sobrarían 0,15 ml.

Sin embargo, para ello hace falta una pericia extrema y las jeringuillas que ya se utilizaban para sacar la sexta dosis. Lo mismo podría ocurrir con las vacunas de otras farmacéuticas, como AstraZeneca y Moderna.

En estos últimos casos, los viales contienen 10 dosis y se podría extraer una extra o incluso dos en caso de tener una precisión extrema.

No es un hecho aislado, sino que ocurre en la mayoría de las vacunas. De hecho, en un 70% de viales se puede extraer una dosis extra. Y es que realmente no es una dosis extra, es el exceso que hay en todos los viales multidosis; cuánto menos pérdida por dosis, más posibilidad de extraer más vacunas.

Si calculamos una dosis extra por vacuna, serían más de medio millón, hasta un 15% más de lo supuestamente recibido. Pero, ¿cobrarán las farmacéuticas este exceso de dosis?

De momento no está siendo así, pero no se descarta que puedan hacerlo. Actualmente, son seis las dosis que considera la farmacéutica que se pueden sacar de todos los viales. Lo mismo afirma la Agencia Europea del Medicamento, que insiste en que no hay pruebas suficientes para asegurar que se pueden sacar siete dosis de cada vial.

El Ministerio de Sanidad, en cambio, sí ha reiterado la idea de que si se puede, se administren esas siete dosis, aunque de momento no hay ningún documento escrito que ampare a los enfermeros que están administrando dosis de más.