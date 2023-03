El Congreso ha aprobado iniciar la reforma de la ley del 'solo sí es sí'. 231 votos a favor y 56 en contra. La ley apenas lleva seis meses en vigor, pero después de que más de 700 agresores sexuales hayan visto rebajadas sus penas, el PSOE se ha decidido a modificarla para que los delincuentes sexuales no continúen beneficiándose de ella.

El PSOE ha contado con el apoyo de PP, Cs, PNV y PdeCat, que han dado la "bienvenida" a la rectificación de la ley. Unidas Podemos se mantuvo en su 'no' a la reforma, junto con ERC y Bildu.

Aprobada la toma en consideración del texto del PSOE, ahora se comienza a tramitar la proposición de ley para la modificación de la norma. El objetivo que buscan es que no haya unas penas más bajas de las que preveía el código penal antes de la ley del 'solo sí es sí'. Desde Unidas Podemos insisten en que la reforma del PSOE significa volver a la ley que condenó a la Manada.

La votación ha confirmado el fracaso de cuatro meses de negociaciones dentro del Gobierno. PSOE y Unidas Podemos no han sido capaces de presentar una propuesta única para reformar su ley del 'sólo sí es sí'. De los socialistas se conocen los detalles de su propuesta, que es la que se va a tramitar finalmente. Pero desde Unidas Podemos nadie ha explicado qué querían cambiar y cómo querían hacerlo.

La secretaria de Estado de Igualdad ha dicho en Radio Nacional que han hecho "hasta diez propuestas diferentes". Pero no ha explicado en qué consisten, qué dicen, qué corrigen o qué varían. En laSexta Clave se las hemos pedido. Hemos contactado con el Ministerio de Igualdad y con Unidas Podemos para conocer esas diez propuestas, o al menos alguna de ellas. Pero no nos las han facilitado. Se remiten a lo que repiten públicamente: que quieren mantener el consentimiento en el centro. Y de ahí no salen. No hay más detalles. No enseñan un papel.