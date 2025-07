"¡Te voy a vaciar el cargador!": la familia del fallecido en la reyerta de Ribeira amenaza con vengarse

La reyerta mortal de Ribeira (A Coruña) se podría repetir. Es el temor de las autoridades después de que la familia del chico que murió atropellado por un miembro del clan rival durante la celebración de una pedida de mano hayan amenazado con tomarse la justicia por su mano.

Tras el trágico desenlace de la pelea, la familia del fallecido no disimula sus ganas de venganza y está advirtiendo a través de las redes sociales de su intención de devolverle el golpe a un miembro del otro clan. "Me has roto el brazo, no pasa nada. Me has roto la cabeza, no pasa nada. Por mis muertos, en cuanto salga, te voy a vaciar el cargador entero. Venga, suerte", ha dicho uno de ellos en un vídeo grabado desde el hospital.

A esas amenazas han respondido desde la otra familia, que, lejos de rebajar la tensión, echa más leña al fuego y asegura estar dispuesta a volver a pelearse. "¡Lo vais a pagar todos! Pero todos. Hoy lo pagáis todos", ha asegurado, de nuevo a través de las redes, uno de los miembros más jóvenes del clan rival.

El origen de la pelea

Mariano, el hermano del fallecido, ha relatado hoy a laSexta que todo iba bien en la celebración hasta el momento del baile. "Había un hermano de la novia bailando y un sobrino pasó y le tiró el vaso. A la hora volvieron a las mismas y ya no se pudo parar", ha asegurado.

Además, ha denunciado que la actuación policial fue insuficiente. Los agentes se limitaron a efectuar disparos de advertencia y no pudieron entrar en la disputa. Marcos Franco, portavoz del sindicado policial SUP, asegura que no podían hacer nada más: "Seis policías en medio de 60 personas fuera de sí no pueden hacer más".

Ahora, la familia del fallecido pide a la Policía que actúe para evitar que vuelvan a producirse episodios violentos. "Si no hacen justicia ellos, ya saben cómo somos los gitanos", ha asegurado Mariano. Ante el temor de un nuevo ajuste de cuentas, se ha reforzado el despliegue policial en la zona.