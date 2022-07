Patxi López, diputado del PSOE y exlehendakari, se ha mostrado muy firme con la utilización de ETA que los partidos de derechas -empezando por el PP, siguiendo con Vox y acabando con Ciudadanos- han hecho en sus discursos críticos con el Gobierno durante del Debate del estado de la nación.

Preguntado en Al Rojo Vivo por la periodista Ana Pastor sobre qué piensa la escuchar al Partido Popular hablar de la banda terrorista en el Congreso, sin pensarlo López ha reconocido que siente "pena" y una "profunda tristeza". Al igual que ha hecho el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recordando a estos partidos que hace ya más de 10 años que ETA no existe (unas palabras tras las cuales se ha fundido en un abrazo con el diputado vasco), López ha insistido en que "los demócratas ganamos a ETA".

"ETA ya no existe, no está en nuestras vidas, no tenemos miedo a salir a la calle, a decir lo que pensamos, que no tenemos que mirar debajo del coche", ha recordado. Y así, ha rematado con su reflexión final: "La derecha resucita a ETA con tal de ver si así desgasta un poco al Gobierno. Yo solo tengo tristeza por eso y pena. Me da pena esa utilización porque en el fondo es como no reconocer que, efectivamente, les ganamos".