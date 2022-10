Rishi Sunak se ha estrenado ya como primer ministro de Reino Unido, el quinto que se muda a Downing Street en apenas seis años. Todos ellos tienen algo en común: estudiaron en la Universidad de Oxford, una institución que aparece en el currículum de 13 de los últimos 17 primeros ministros británicos. Apenas cuatro excepciones desde la Segunda Guerra Mundial confirman ese rasgo elitista de la política británica.

En su caso, Sunak nació en una familia de emigrantes de clase media, pero enseguida se acercó a los ricos. Él mismo admitía en una entrevista a la 'BBC' cuando tenía 21 años que en su círculo de amigos no había personas de clase trabajadora. Pero no hace falta remontarse tanto tiempo atrás para recordar las mayores controversias del nuevo 'premier'.

Cuando era ministro de Economía, Sunak anunció una rebaja en el precio de los carburantes tras dispararse su coste por la invasión de Ucrania con la imagen que puede verse en el vídeo: llenando el depósito de un modelo utilitario. Sin embargo, cuando le preguntaron en el Parlamento, reconoció que el vehículo se lo habían prestado y que él en realidad tiene un Golf. Además de este, Sunak tiene otros tres coches de alta gama.

Sunak también estuvo presente en las famosas fiestas clandestinas que organizó Boris Johnson en pleno confinamiento por el COVID-19. En concreto, en la fiesta de cumpleaños del entonces 'premier'. Pagó una multa de menos de 50 euros y tuvo que disculparse ante los británicos.

Entre sus medidas más polémicas, figura un 50% de descuento para comer en restaurantes en lo peor de la pandemia, cuyo objetivo era impulsar la economía. Sin embargo, muchos lo consideraron un 'regalo' para los más pudientes. La iniciativa costó medio millón de libras y, según un estudio, hizo dispararse los contagios casi un 20%.

Entre sus confesiones -o confusiones- más comentadas, figura la que reveló en una entrevista a una pareja de estudiantes sobre su mayor perdición, en la que se confesó "adicto" a la Coca Cola, usando la palabra "coke", que en inglés también hace alusión a la cocaína. ″Soy un adicto a la Coca, un auténtico adicto a la Coca. ¡Adicto a la Coca-Cola! Que conste, para que quede totalmente claro: soy un adicto a la Coca-Cola. Tengo siete empastes para demostrarlo. Sí, me estoy metiendo en un lío...", dijo entonces.

Además, en una entrevista Sunak se comparó con Will Smith después de que este propinara un bofetón a Chris Rock en la gala de los Óscar. "Tanto a Will Smith como a mi nos atacaron a nuestras esposas. Al menos yo no me levanté y abofeteé a nadie, cosa que está bien", afirmó.