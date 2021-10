La sugerencia del presidente del Cabildo de La Gomera para hacer frente al volcán de La Palma ha generado un alud de comentarios, tras plantear la posibilidad de bombardearlo para reorientar la lava. Posteriormente, Casimiro Curbelo ha matizado sus palabras, asegurando que sus declaraciones se han tergiversado.

Pero, ¿quién es Casimiro Curbelo? Lo cierto es que depende de a quién se le pregunte: para algunos gomeros, un trozo de pan, mientras que otros lo definen como un compravoluntades. Lo que resulta incuestionable es que es dueño y señor de la isla desde hace décadas y uno de los hombres más poderosos de Canarias.

Presume de tener siempre su despacho abierto para subvenciones y contrataciones y regalos que él mismo reparte entre los gomeros: paga los funerales de todos los habitantes y regala los libros de texto de los estudiantes, que costea, eso sí, con dinero público.

Hace unos años, en 2011, saltó a las portadas de los medios nacionales, pero no precisamente por su gestión, sino por un incidente que protagonizó en un prostíbulo junto a su hijo, del que acabó siendo expulsado. Según los testigos, irrumpió allí pronunciando la frase: "Yo me meo en las putas, yo no pago a las putas".

Después, fueron a comisaría para denunciar el trato que, según ellos, habían recibido. Curbelo se dirigió a los agentes con estas palabras: "Os deseo que os muráis todos de cáncer, sois unos borrachos, unos hijos de puta. Soy senador y vosotros, unos terroristas". Agredió físicamente a uno de los policías y pasó ocho horas en el calabozo.

Tras lo ocurrido, negó la agresión y los insultos. "El agredido, el maltratado, el humillado, ha sido el que les habla", aseguró entonces. Acabó renunciando a su acta de senador por La Gomera, pero no así a su cargo como presidente del Cabildo.

Además, Curbelo fue absuelto por falta de pruebas en el 'Caso Teleraña' en 2014, cuando fue investigado por la procedencia dudosa de su patrimonio, 2,2 millones de euros, ingresos no justificados, según el informe, a través de recalificaciones de suelo. El PSOE tomó cartas en el asunto y le apartó de la candidatura al Cabildo.

Sin embargo, consciente de su popularidad entre los gomeros, se presentó por la Agrupación Socialista Gomera y revalidó su mandato, arrasando en las elecciones de 2015 y 2019, con tres de los cuatro escaños que reparte la isla.