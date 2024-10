El sorprendente parecido entre el discurso de Javier Milei en la ONU y el del presidente estadounidense Jed Bartlet en la serie 'El Ala Oeste de la Casa Blanca' ha dado mucho que hablar. Sin embargo, la relación entre Milei y los "parecidos casuales" es más antigua de lo que parece. Su concepto estrella, la motosierra, que utilizó para construir su campaña, lo tomó de un político estadounidense. Además, ha plagiado artículos de teóricos para incluirlos como contenido propio en sus libros.

En sus discursos, Milei no solo copia al guionista Aaron Sorkin, sino que también ha plagiado a un exministro de Economía argentino durante la dictadura. Incluso ha llegado a plagiarse a sí mismo, reutilizando fragmentos literales de discursos anteriores.

Existen varios tipos y formatos de plagio. Algunos son expresiones cotidianas que se utilizan tanto que olvidamos su origen. Por ejemplo, el eslogan "Yes, we can" (Sí, se puede) se ha usado repetidamente: en 2008 por Barack Obama, en 2019 por Mauricio Macri en su campaña de reelección en Argentina, y mucho antes, en 1982, por el colombiano Belisario Betancur con "Sí, se pudo".

Las copias no solo se limitan a eslóganes, sino que también incluyen términos que usamos en nuestro día a día. Por ejemplo, "hoja de ruta" es una mala traducción del inglés "roadmap", que se refiere a un mapa de carreteras, pero en español se utiliza para describir acuerdos u objetivos. Otro caso es el término "tercera vía", que se popularizó en los años 90 por el sociólogo inglés Anthony Giddens para referirse a la combinación del centro-izquierda con el libre mercado, pero ha sido adoptado en contextos muy distintos, como el independentismo catalán.

Este fenómeno de la copia no se limita solo a palabras. Hay casos extremos, como el de Melania Trump, que replicó el discurso de Michelle Obama. También hay políticos que encuentran inspiración en series como 'House of Cards'.

En el mundo de la copia, no siempre se trata de discursos idénticos; también se pueden copiar ideas. Por ejemplo, la extrema derecha en España ha tomado prestadas ideas sobre migración de otros países como Alemania, Francia y los Países Bajos. Además, la imagen también juega un papel importante en este fenómeno. Hay imágenes icónicas, como la de un presidente Kennedy a bordo del Air Force One, o la de un líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, que se inspira en la Moncloa como telón de fondo para sus discursos institucionales.