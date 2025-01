Mazón, el experto en mentiras que no acaban: todas sus falsas afirmaciones e incongruencias desde la DANA

Sánchez ha lanzado un mensaje a Mazón al que le ha pedido que no confunda o desinforme sobre las ayudas del Gobierno para no inquietar a los afectados. Que no diga mentiras y precisamente hemos escuchado una frase de Mazón en las últimas horas que nos soprendió a todos: "Una mentira por muy bien contada que esté, y yo sé de eso, solo acaba siendo mentira antes o después".

Un supuesto lapsus de Mazón que le delata, ya que en los últimos meses ha demostrado que de mentir sabe y que a juzgar por las suyas es prácticamente un experto. Porque sobre la gestión de la DANA, hemos visto desmentirle a la UME, a varios ministros, a alcaldes o a los datos que constan de ese día.

Casi tres meses después, Mazón sigue haciendo falsas afirmaciones como esta: ""Le doy la enhorabuena al pueblo de Gaza, que ayer nos enteramos que van a recibir más de 24 millones de euros en ayudas directas. Me alegro mucho por el pueblo de Gaza, de verdad que me alegro mucho. La Generalitat Valenciana va a recibir cero ayudas directas del gobierno de Sánchez".

Al comparar las partidas destinadas a Gaza. Esto son datos de ese mismo día. Hasta entonces, solo en ayudas directas al Gobierno ya había abonado más de 1.400 millones de euros. Y no es la única. Desde el primer día, se ha escuchado en que no hubo avisos por parte de la AEMET. Una menitara que tuvieron que corregirle los propios vecinos llamándole "incompetente" y asegurando que "vino una cantidad de agua" de la cual "no nos avisaron antes".

Incluso mintió, y en no pocas ocasiones, durante sus ansiadas explicaciones en Les Corts. Acusando a la Confederación de un supuesto apagón informativo durante el que solo le hicieron llegar 62 correos. Así explicó ese día que la alerta llegara a las 20 horas: "La normativa solo contempla el envío de estos mensajes en rotura de presas y accidentes de industrias químicas".

Tan falso como que nada de eso había ocurrido cuando se mandaron hasta tres con la siguiente DANA. En nada más se han corregido él y su equipo como en las cuatro horas en las que desapareció para una comida privada, un almuerzo de trabajo, un picoteo o lo que fuere. Para recular cuando se demostró que no llegó al Palau a las 18 horas, que tenía cobertura cuando le llamó la ministra, que no había tráfico en su trayecto al CECOPI y que retrasó la reunión. Todo sin contar otras falsedades de su equipo de Gobierno.