Considerado como el artista latino de mayor éxito en todo el mundo, Julio Iglesias aún tiene fuerzas para soplar velas...y mucho más. El cantante español cumple mañana 80 años, aunque su verdadera vida comenzó el 22 de septiembre de 1963, cuando un accidente de coche le truncó su carrera como futbolista y le 'obligo' a descubrir su verdadera pasión: la música. Empezó a cantar hace 56 años y desde entonces, acumula más de 80 álbumes, 2.600 discos de oro y platino, más de 300 millones de discos vendidos y un sinfín de premios como: el Grammy, el World Music, o el American Music. Algunas de sus canciones más populares ('Por el amor de una mujer' (1974), 'Wendolin' (1969), 'Soy un truhán, soy un señor' (1977)) han inspirado a artistas de todo el mundo.

Sin embargo, por suerte, la vida no sigue igual. Hace unos años, la presentadora argentina, Jimena Cyrulnik, le hizo una entrevista a Julio Iglesias, en la que el cantante español no pudo evitar lanzarle 'piropos': "Me encanta volver a los lugares tan queridos donde he cantado para tu madre, para tu padre, para tu abuelo, para tu abuela y ahora te voy a cantar a ti que eres monísima. Una novia como tú me vendría bien a mi, una chiquilla así tan mona". Pero esta no fue el único episodio de machismo de Julio Iglesias. Durante años, el artista español jugó con las presentadoras a lo que él consideraba un juego de seducción. Comentarios inapropiados, acercamientos excesivos y besos no consentidos que entonces la sociedad veía de otra manera.

Era una época en la que estas actitudes provocaban risas. Se le llamaba seductor y se decía que había que tener cuidado con Julio Iglesias. Se normalizaba cualquier gesto del cantante aunque a la persona que se lo hiciese no lo viera como normal. En 2009, una reportera boliviana le preguntó qué le parecía el clima y las mujeres de su país. Julio le agarró del mentón y le dio un beso. Ella dijo que le había "sorprendido", pero que "son cosas que pasan".

Todos aquellos que hayan estado en un concierto de Julio Iglesias sabrán que sus coristas se convierten en las protagonistas. Julio las sacaba a bailar. Aunque revisando las imágenes... se puede observar que eran mucho más que bailes. Lo mismo le pasaba a las mujeres de su equipo, y a todas las que, en algún momento, trabajaron con él. Pero también con las fans que iban a sus conciertos. En 2011, besó en la boca a una que le fue a entregar un ramo de flores.Desde luego, menos mal que la vida no sigue igual.