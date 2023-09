El Congreso de los Diputados ha celebrado este viernes la segunda votación para investir Alberto Núñez Feijóo como presidente del Gobierno. Una votación en la que no ha habido sorpresas. O sí. Porque lo cierto es que ha habido un inesperado protagonista: el diputado de Junts per Catalunya Eduard Pujol, que se ha equivocado al votar. Aquí recogemos los momentos más destacados de esta segunda votación.

Todas las miradas estaban puestas hoy en la misma persona: Herminio Sancho, el diputado socialista que se equivocó en la votación del pasado miércoles. Él sabía que hoy tenía que estar a la altura. Por eso, cuando han dicho su nombre y apellido, esta vez de manera correcta, ha dicho "no" de manera contundente. Lo que ha arrancado los aplausos y las carcajadas entre los allí presentes, sobre todo de la bancada socialista. Pero cuando parecía que no se iba a producir ningún error en la votación, le llegó el turno a Eduard Pujol.

El parlamentario de Juntsse ha puesto en pie, al oír su nombre, y en un primer momento ha pronunciado un "sí". Pero cuando la secretaria de la Mesa ha repetido ese "sí", Pujol ha rectificado y, ya desde su asiento, ha dicho "no". Su compañero, Josep María Cruset, ha sido el primero en darse cuenta y ha tratado corregir al diputado. Y las caras de Miriam Nogueras y de Marta Madrenas han sido un poema. A esta última, casi le ha dado un vuelco al corazón y la cabeza para avisar también a Pujol de su error.

Tras el error del diputado catalán, la votación se ha convertido en un murmullo constante. Tanto dentro como fuera del hemiciclo. ¿Cómo se ha contado el voto? Pues eso en lo que se ha estado deliberando durante 15 minutos. Los miembros de la mesa se han levantado a debatir hasta en tres ocasiones. Mientras, los diputados han decidido hacer sus cosas. Mariscal ha ido a hablar con Feijóo, Marlaska con Pedro Sánchez, y Tesh Sidi ha aprovechado para sacarse unas fotos, cuatro concretamente.

Finalmente, el voto se ha declarado nulo. Y la bancada del PP no se lo ha tomaba bien. Los diputados populares se han mostrado bastante indignados y han señalado directamente a la presidenta de la cámara, Francina Armengol. Pero el enfado de los populares no duró mucho porque tenían que ovacionar a su líder, aunque a él no le guste mucho eso de los aplausos. Y, ¿qué hace Feijoo cuando no quiere que le aplaudan? Le da un manotazo a Cuca Gamarra, algo que hizo también el pasado miércoles.