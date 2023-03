Ramón Tamames lo ha sido prácticamente todo en la política española. Fue diputado y también concejal. Y también ha pasado por varios partidos que parecen encontrarse en las antípodas ideológicas. El economista, reputado comunista, ahora va a liderar la moción de censura de la extrema derecha de Vox contra el Gobierno de Pedro Sánchez.

Pero esta no es la única moción de censura en la que Tamames ha tenido un papel destacado. Ya le sucedió con la que expulsó al socialista Juan Barranco de la alcaldía de Madrid y abrió las puertas a más de 25 años de gobiernos de la derecha. Ha sido el actual concejal de Más Madrid Félix López-Rey quien ha recordado a su entonces compañero de filas en IU el momento: "Ramón Tamames ya nos decepcionó".

Lo ha hecho a través de Twitter junto a un vídeo del Telediario de TVE de 1989. En él, se puede ver cómo el edil reprochaba a Tamames su salto de Izquierda Unida al CDS: "Al obrero de San Blas, al obrero de Orcasitas... les has engañado Ramón. Le has engañado Ramón, le has traicionado. Les hablabas de giro copernicano, ¿¡pero qué giro copernicano era ese!? No te podré creer en la vida Ramón, a mí me has decepcionado totalmente".