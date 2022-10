La princesa Leonor cumple este lunes 17 años. La heredera al trono de España será mayor de edad dentro de 365 días y la veremos jurar la Constitución como hizo su padre, Felipe VI, en 1986. Un acto que puedes recordar en el vídeo que ilustra estas líneas.

Dentro de un año, será el turno de su hija. Así lo recoge nuestra Carta Magna: según el artículo 61.2 de la Constitución, la princesa heredera deberá jurar con la mayoría de edad, el 31 de octubre de 2023. Además, se celebrará un Consejo de Ministros para aprobar todos los pasos que se deben seguir en esa jura.

Una fecha que, si no hay adelanto electoral, se producirá muy cerca de las elecciones generales. El Gobierno cumplirá los cuatro años exactos el 10 de noviembre de 2023 y en ese momento se deberían disolver las Cortes para celebrar las elecciones un mes después, en diciembre. Por tanto, no habría ningún problema para celebrar la jura de Leonor ya que el 31 de octubre las cámaras todavía no tendrían que disolverse.

La princesa, que estudia actualmente en Gales, que sepamos no tiene formación militar, pero muchas informaciones apuntan que en otoño podría seguir los pasos de su padre y recibir un entrenamiento militar, posiblemente en las academias del Ejército del Aire, en San Javier en Murcia; la de Tierra, en Zaragoza; y la de la Armada en Marín, Pontevedra.

Algunas informaciones también apuntan que podría estudiar Derecho, igual que hizo Felipe VI. Sin embargo, desde la Casa Real ni confirman ni desmienten estas informaciones. De hecho, ya hemos visto a algunas otras herederas europeas recibiendo este tipo de formación militar, como la princesa Victoria de Suecia, Mary Donaldson de Dinamarca y Elisabeth de Bélgica. En el vídeo podemos ver a esta última haciendo maniobras. Así, quizá, podríamos ver a Leonor dentro de un año.