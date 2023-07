José Luis Rodríguez Zapatero está siendo uno de los socialistas revelación de la campaña electoral. "Son las inexactitudes y los errores de Feijóo lo que me ha motivado a participar en esta campaña", dice el expresidente del Gobierno. Ha dejado en Al Rojo Vivo una reflexión relevante para lo que queda de campaña: que el problema no es Vox, sino el PP. Te explicamos el contexto de sus palabras.

ETA

"¿Usted me ve a mí diciendo lo que dijo Feijóo en el Senado?", ha señalado Zapatero, en referencia a cuando el líder del PP afirmó que el PSOE estaba "más cerca de los verdugos que de las víctimas". En cuanto a las negociaciones con ETA, cree que el PP no debería haber sacado la cuestión de la banda terrorista en el debate electoral: "El PP intentó negociar con ETA y ahora, 12 años después...". Y ha advertido de que el debate público se puede convertir "en un falseamiento de la verdad, haciendo daño a la historia".

Así, ha calificado el plan de campaña del PP con ETA de "infamia": "Es una infamia política y a la historia frente a la verdad de lo que fue un final de éxito". Además, ha afirmado que es falso lo que dicen: "Hay declaraciones de Sémper y Maroto diciendo que hay que hablar con Bildu". También ha condenado que Ayuso dijera que "ETA está viva" y "que te vote Txapote"."Hemos llorado a las víctimas", ha recordado el socialista.

El PP y Vox

Zapatero ha manifestado: "No me preocupan los pactos con Vox. Me preocupa el PP". Considera que los populares han asumido conceptos propios de la ultraderecha, como no reconocer la violencia machista: "Asumen la violencia 'intrafamiliar'". Y ha recordado que "en el último año, ha habido 180.000 denuncias".

Por otro lado, ha mostrado su preocupación por la forma en que han sembrado sospecha sobre las elecciones: "Esto es grave, es serio, ya lo hizo Ayuso y algún otro dirigente del Partido Popular en las anteriores elecciones. No lo hacían desde el 93 con el señor Arenas". A pesar de su papel activo en la campaña socialista, no está en sus planes dar un paso al frente: "No me planteo volver", ha asegurado.