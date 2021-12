Apenas tres días antes de la cena de Nochebuena, la sensación de 'dejavú' es evidente: los contagios aumentan y las Navidades se dibujan cada día menos 'normales'. Sin embargo, esta realidad no es del todo cierta. Estas Navidades y las de hace un año son muy diferentes, y laSexta Clave ha querido evidenciarlo con seis hechos científicos.

Más contagios, menos hospitalizados

El primer dato es peor que el que registraba España en 2020: por estas fechas, tenemos más del doble de contagiados al día. Si comparamos, la media de contagios diarios de la semana antes de Navidad del año pasado estábamos en unos 9.500 al día, mientras que actualmente Sanidad los sitúa entorno a los 24.000.

La buena noticia proviene de los hospitales. A pesar de registrar casi el triple de contagios que el año pasado por estas fechas, hay la mitad de hospitalizados por COVID.

Los fallecidos: un tercio de los de 2020

Las cifras de fallecidos por COVID también se han reducido este 2021. En concreto, actualmente mueren un tercio de las personas que murieron el año pasado por estas fechas.

En 2020, la semana antes de navidad se notificaron 565 fallecidos por coronavirus. En los últimos 7 días, 195. En este sentido, podemos afirmar que a día de hoy la letalidad y la gravedad de la enfermedad es menor gracias a las vacunas, ya que hace exactamente un año no había ningún vacunado en España.

La primera en recibir el 'pinchazo' fue Araceli en Guadalajara. Le pusieron la primera dosis el 27 de diciembre de 2020 a las 9 de la mañana. Hoy ya tienen la pauta completa casi todas las personas a vacunar: el 90% de la población española, mientras que un 25% ya tienen la dosis de recuerdo.

Menos restricciones

Por el momento, la única comunidad autónoma que ha impuesto restricciones es Cataluña. En 2020, el toque de queda, las limitaciones de comensales, la prohibición del ocio nocturno, el cierre perimetral de algunas comunidades o el aforo en restaurantes dibujaban unas fiestas mucho más comedidas.

No obstante, aún no se puede descartar este extremo, ya que el próximo 22 de diciembre hay conferencia de presidentes, y se podrían aprobar algunas medidas. Aun así, es más que improbable que este año pueden aprobar medidas tan estrictas para Navidad, ya que actualmente no hay aprobado un estado de alarma.

Aun así, siguen existiendo numerosas recomendaciones para evitar los contagios: como el uso de pasaporte COVID y de mascarillas en las reuniones privadas además de los espacios públicos cerrados.

Los test en las farmacias, los mejores aliados

En 2020 no había auto-test en las farmacias. Un hecho que, actualmente, nos puede otorgar mayor seguridad junto a las vacunas frente al COVID. Aun así, cabe recordar que no son infalibles, y que no debemos descuidar las medidas ante la posibilidad de que se trate de un falso negativo.